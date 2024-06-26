لا يفوتك هذا المساء| غارة لطيران الاحتلال في محيط "دوار عبسان".. وقرار جديد للنيابة في خناقة إمام عاشور

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

سفير سلوفينيا يشيد بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أشاد السفير ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة، بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التطورات المأساوية الأخيرة في جوارها. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء خلال الاحتفال بالعيد الوطني لسلوفينيا، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4744226

"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال ينفذ غارة في محيط "دوار عبسان" شرقي خان يونس

أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبا عاجل لها، أن طيران الاحتلال ينفذ غارة في محيط "دوار عبسان" شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4744239

الخارجية الأمريكية: يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلى أن يتوخى الدقة خلال عملياته فى غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتوخى الدقة خلال عملياته في قطاع غزة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4744235

قرار جديد للنيابة في واقعة اعتداء إمام عاشور على أمن مول الشيخ زايد

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي بالضرب والسب على فرد امن بمول شهير في الشيخ زايد. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4744227

المشدد 15 عاما لـ أب و3 من أبنائه بتهمة قتل جارهم فى الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، بمعاقبة أب و3 من أبنائه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهم بقتل جارهم بسبب تدخله للدفاع عن زوجة نجل عمه بعد أن نشبت مشاجرة بينها وبين المتهمين بسبب مناداة ابنتها لوالد المتهمين باسمه فقط. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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تداعيات أزمة انقطاع الكهرباء على مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حول العالم

أزمة انقطاع الكهرباء لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاديات الوطنية والدولية، والتي تتفاوت بين الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل من الضروري دراسة هذه التداعيات بالأرقام والإحصائيات لمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة على الاقتصاد العالمي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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يورو 2024| رومانيا وبلجيكا يتأهلان لدور الـ16 وسلوفاكيا كأفضل ثوالث

ضمن منتخب رومانيا التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 بعد التعادل مع منتخب سلوفاكيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، بهدف لكل منهما. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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