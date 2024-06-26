اجتماع طارئ لأعضاء غرفة التجارة بالوادي الجديد لتطبيق قرار غلق المحال

عقد عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد، اجتماع طارئ مع أعضاء المجلس لبحث تطبيق قرار رئيس الوزراء بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً والصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت الساعة 1 صباحا ابتداء من شهر يوليو المقبل وذلك لتخفيف استهلاك الكهرباء.

وأكد “يماني” أنه تم إعداد مذكرة ورفعها للواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، للعرض علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاستثناء المحافظة من هذا القرار نظرًا لطبيعتها الخاصة.

وصرح رئيس الغرفة التجارية بالوادى الجديد، أنه اتصل هاتفيًا بـ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة لعرض المشكلة التي تؤرق أصحاب المحال التجارية والتجار في المحافظة

وأفاد الوكيل، أنه تم التواصل مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والذي أكد أنه جاري إعداد مذكرة للعرض علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء موضحا أن ذلك القرار يوثر بصورة كبيرة علي حركة البيع والشراء بأنحاء الجمهورية.

وأكد عربى يماني، أن محافظ الوادي الجديد يقوم بتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لغرفة الوادي الجديد التجارية ويقوم بمتابعة الأمور بشكل مستمر، مؤكدا على وجود متابعة مستمرة من غرفة عمليات اتحاد الغرف الاحادية وغرفة عمليات الوادي الجديد التجارية.