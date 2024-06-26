الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حامد فارس: نتنياهو العقبة الرئيسية أمام صناعة السلام فى الشرق الأوسط

غزة
غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن النقطة الجوهرية التي يمكن أن تفضي إلى هدنة إنسانية أو وقف شامل لإطلاق النار أو إنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تتمثل في خروج نتنياهو من الحكومة بشكل واضح.

وأضاف "فارس" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن نتنياهو هو العقبة الرئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط باعتبار أن له مصالح شخصية رئيسية واضحة في استمرار أمد المعركة، وعدم وجود أي رؤية سياسية لهذه الحكومة في إنهاء المعركة.

وأشار إلى أن هناك ضغطًا دوليًا يتحرك في اتجاه الضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذه الحرب، متابعًا: "المجتمع الدولي والقوى العربية والأوروبية أصبحت في كفة واحدة في ظل انعزال واضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم كل الأدوات لتجويع الشعب الفلسطيني في ظل حصارها لقطاع غزة من جميع الاتجاهات، وغلقها كل المعابر بما فيها معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

نتنياهو الحرب غزة قطاع غزة حامد فارس اكسترا نيوز حرب غزة

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