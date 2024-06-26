رونالدو وكفاراتسيخيليا أساسيان في تشكيل مباراة البرتغال وجورجيا بيورو 2024

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، وويلي سانيول المدير الفني لمنتخب جورجيا، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - جونسالو إيناسيو

خط الوسط: ديوجو دالوت - جواو بالينيا - جواو نيفيز - بيدرو نيتو - فرانشيسكو كونسيساو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

أما تشكيل منتخب جورجيا فقد ضم كلًا من:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: دفالي - جورام كاشيا - جيورجي غفيلسياني

خط الوسط: لوكا لوكوشفيلي - أوتار كيتشفيلي - كوشورافيلي - جيورجي شاكفيتادزي - أوتار كاكابادزه

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسيخيليا - جيورجيس ميكاوتادزي

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