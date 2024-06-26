الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد فعاليات المقرأة الشهرية للأئمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد  الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأربعاء، عقد المقرأة القرآنية الشهرية للأئمة بمسجد علي بن أبي طالب بسموحة.

حضر المقرأة كل من الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، الشيخ محمود نصر الدين مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ علي كمال بدير مسئول شئون المساجد بالمديرية، والشيخ محمد عبد التواب مفتش الدعوة والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف شرق.


وبدأت المقرأة بقراءة سورة يوسف، ثم مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على أهمية دور الإمام في مسجده دعويًا واجتماعيًا فالإمام هو الطبيب الذي يأتي إليه الناس ليتلقى كل واحد منهم دواءه الذي يجد فيه ضآلته المنشودة.

وأضاف أن وزارة الأوقاف، استطاعت أن تغزو كل المؤسسات لتتحدث عن دورها لكل فئات المجتمع، مؤكدًا أنه لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول، ولن نسمح بوجود من يؤخر المسيرة أو يكون سببا في تأخرها.


كما عقد وكيل وزارة الأوقاف، اليوم، اجتماعا التقى فيه بمفتشي الإدارات الفرعية بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير شئون الإدارات والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك الإلكترونية.


ووجه  سلامة، مفتشي الدعوة بالإدارات الفرعية إلى ضرورة تكثيف المرور والمتابعة الميدانية والنزول على أرض الواقع لمتابعة المساجد والعاملين بها والأنشطة المقامة بالمساجد وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير للمجتمع ودفع الأئمة وحثهم على ضرورة التوسع في الأنشطة بالمساجد بما يضمن تحقيق الهدف وهو تبصير وتوعية الجمهور بعظمة الدين وكيف أن الانسان عليه أن يتحلى بحسن الخلق وأن يحرص كل الحرص على أن يكون نافعا لمجتمعه بناءً في وطنه بما يحقق مراد الله في كونه وهو إعمار الكون.

وأكد أن هذا الهدف يحتاج إلى الجهد والاخلاص والإتقان والحرص على تحقيق كافة الأهداف المجتمعية والإنسانية والدعوة.

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وزارة الأوقاف المقرأة القرآنية الادارات الفرعية مفتشي الدعوة توعية الجمهور

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