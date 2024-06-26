نائب رئيس حزب العمال البريطانى: الاقتصاد البريطانى تدهور كثيرًا فى ظل حكم المحافظين

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، إن بريطانيا في انتظار عودة حكومة حزب العمال بعد الغياب عن الحكم لمدة ١٤ عاما، وذلك بعد فشل حزب المحافظين من إدارة أزمة التضخم.

انهيار الاقتصاد البريطاني

وأكد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن نسبة البطالة في بريطانيا ارتفعت كثيرًا، معبرًا: "ارتفعت نسبة ماهم دون تحت خط الفقر في عهد حزب المحافظين لأكثر من نصف مليون مواطن، كما تراكمت الديون على الخزانة البريطانية، وبالتالي أصبحت هناك الكثير من الصعوبات التي تقف أمام الاقتصاد البريطاني من أجل التعافي".

سوء تعافي الاقتصاد البريطاني

وأضاف في حديثه، أن الاقتصاد البريطاني أصبح يعاني بصورة كبيرة السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأوضاع العالمية المضطربة، وبالتالي رفض الشعب تجديد الثقة في حزب المحافظين واختار حزب العمال.