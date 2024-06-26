الخارجية الأمريكية: يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلى أن يتوخى الدقة خلال عملياته فى غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتوخى الدقة خلال عملياته في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شاركنا في مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بشأن تحديات المساعدات لغزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.