الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلى أن يتوخى الدقة خلال عملياته فى غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يتوخى الدقة خلال عملياته في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا شاركنا في مناقشات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بشأن تحديات المساعدات لغزة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الاحتلال قطاع غزة الخارجية الامريكية المساعدات المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا موقع "‏زبدين" فى مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

إعلام فلسطينى: 8 شهداء وعدد من المصابين فى قصف استهدف مواطنين بمخيم جباليا

إعلام إسرائيلى: عائلات المحتجزين وعشرات النشطاء يتظاهرون وسط تل أبيب

القاهرة الإخبارية: قادة الاتحاد الأوروبى يجتمعون غدًا فى بروكسل لبحث عدة قضايا

مذيع القاهرة الإخبارية: هل بات الاستقرار فى عالمنا عملة صعبة التداول؟

جالانت وسوليفان يناقشان الحاجة لتغيير "الواقع الأمنى" على الحدود بين لبنان وإسرائيل

الاتحاد الأوروبى: لا يمكن للبنان وإسرائيل والمنطقة أن تتحمل حربًا أخرى

جالانت: هناك تقدم فى المباحثات مع واشنطن لتذليل العقبات وتسليم الذخائر العالقة لنا

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

قرار جديد للنيابة فى واقعة اعتداء إمام عاشور على أمن مول الشيخ زايد

بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

"متدفعيش حاجة ياماما وخليكي بعيد".. آخر رسالة للطالبة جني قبل مصرعها (فيديو)

إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟