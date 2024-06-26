الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالرغم من حضور احتفالية الملك.. لماذا تغيب كيت ميدلتون عن الفعاليات الأخرى؟

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

يثير دائما غياب كيت ميدلتون، العضو البارز في الأسرة المالكة، الكثير من التساؤلات، وبالرغم من مشاركتها في الاحتفالات الرسمية مثل حفل عيد ميلاد الملك، إلا أنها غابت عن بعض الفعاليات مثل سباق الخيول الملكي وحفل تايلور سويفت، ولم تشارك في استقبال إمبراطور وإمبراطورة اليابان مؤخرًا.

في بيان شخصي أصدرته الأميرة كيت ميدلتون في 14 يونيو، أكدت أنها بدأت في إعادة تأهيلها بعد معاناتها من مشاكل صحية، مشيرة إلى أنها بصدد القيام بأعمال من المنزل وتطلع إلى المشاركة في بعض الفعاليات العامة خلال فصل الصيف. وعلى الرغم من تحسن حالتها، فإن خططها القادمة للمشاركة في الأحداث العامة ستعتمد على توجيهات الطبيب وشعورها الصحي.

وأشارت كيت إلى أنها تواصل تلقي العلاج الكيميائي، وقد وصفت تجربتها بأنها تتضمن أيامًا جيدة وأيامًا سيئة، حيث تحتاج في الأوقات الصعبة إلى الراحة والعناية. وأكدت على استمرارية العلاج لبضعة أشهر قادمة.

منذ ظهورها الأخير في حفل يوم ميلاد الملك، لم تشارك الأميرة كيت في أي مناسبات عامة أخرى، مما أثار تساؤلات حول غيابها عن الأحداث الهامة التي جمعت أفراد العائلة المالكة، مثل سباق الخيول الملكي الهام في رويال أسكوت وحضور حفل تايلور سويفت.

أسباب الغياب

والسبب في غياب أميرة ويلز في كلا الحدثين، أن عودتها للظهور في Trooping the Colour لا يمثل عودتها للقيام بواجباتها الملكية.

وقالت أميرة ويلز في الرسالة إنها تحرز تقدمًا جيدًا، ولكن كما يعلم أيُّ شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة. في تلك الأيام السيئة، تشعر بالضعف والتعب ويجب الاستسلام لها. 

وأضافت: "لكن في الأيام الجيدة، عندما تشعر أنك أقوى، تريد تحقيق أقصى استفادة من الشعور الجيد". ووصفت الأميرة كيت علاجها بأنه "مستمر" وقالت إنه سيستمر "لبضعة أشهر أخرى".

سباق الخيول الملكي كيت ميدلتون الأسرة المالكة تايلور سويفت اليابان

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