الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز

بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم في الحال، بينما أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث:

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يُفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية وسيارة نقل، بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام قرية المعمل بنطاق ذات المركز، ما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

الانتقال إلى مكان وقوع الحادث:

أسفر الحادث عن مصرع كل من:- سجدة كمال صلاح، 3 سنوات، محمد عبدالمعطي سالم، 50 عاما، شادية محمد صادق، 35 عاما، آمال عبدالمعطي سالم، 62 عاما، سعيد عبدالغنى سالم، 54 عاما، محمود محمد مصطفى، 50 عاما، تم نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب كل من:- زياد كمال صلاح، 13 عاما، كسور متفرقة في أنحاء الجسم، مازن كمال صلاح، 7 سنوات، كسور متفرقة في أنحاء الجسم، حسن فوزي السيد، 55 عاما، كسر مضاعف بالساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

حادث تصادم مصرع 6 اشخاص كفر الدوار محافظة البحيرة دمنهور

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