تفحم معدات وآلات.. حريق بموقع شركة النيل للطرق جنوب مدينة الخارجة

التهم حريق هائل مساء اليوم، معدات ثقيلة وآلات وأدوات تابعة لشركة النيل لرصف الطرق بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه.



واندلع الحريق بموقع لشركة النيل لرصف الطرق بالوادى الجديد، مساء اليوم الاربعاء، بأحد مواقع تصنيع الأسفلت التابع لشركة النيل لرصف الطرق بمحافظة الوادى الجديد، والتهمت النيران عددا من معدات والأدوات الموجودة داخل الشركة والتي قدرت بحوالي 20 مليون جنيه.

وتلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بأحد مواقع تصنيع الأسفلت التابع لشركة النيل لرصف الطرق جنوب مدينة الخارجة حيث التهمت النيران معدات ثقيلة مملوكة للشركة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

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