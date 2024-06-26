الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفحم معدات وآلات.. حريق بموقع شركة النيل للطرق جنوب مدينة الخارجة

تفحم المعدات في حريق
تفحم المعدات في حريق لإحدي مواقع شركة طرق بالخارجة

التهم حريق هائل مساء اليوم، معدات ثقيلة وآلات وأدوات تابعة لشركة النيل لرصف الطرق بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه.


واندلع الحريق بموقع لشركة النيل لرصف الطرق بالوادى الجديد، مساء اليوم الاربعاء، بأحد مواقع تصنيع الأسفلت التابع لشركة النيل لرصف الطرق بمحافظة الوادى الجديد، والتهمت النيران عددا من معدات والأدوات الموجودة داخل الشركة والتي قدرت بحوالي 20 مليون جنيه.

وتلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بأحد مواقع تصنيع الأسفلت التابع لشركة النيل لرصف الطرق جنوب مدينة الخارجة حيث التهمت النيران معدات ثقيلة مملوكة للشركة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق. 

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التهم حريق هائل معدات ثقيله وآلات لشركة النيل لرصف الطرق الوادي الجديد سيارات الاطفاء والحماية المدنية الحريق

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