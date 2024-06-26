كواليس إنقاذ أم ونجلتها احتجزهما "أسانسير" أحد الأبراج السكنية ببنى سويف

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، من إنقاذ أم ونجلتها بعد تعرضهما للاحتجاز داخل “أسانسير” أحد الأبراج السكنية.

وتلقي محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن بلاغا من مدير مكتبه باستغاثة من أصحاب برج سكنى بوجود أشخاص مُحتجزين داخل أسانسير بأحد العقارات الكائنة بشارع سعد زغلول بمدينة الفشن.

وانتقل رئيس المدينة ومحمد عبدالعظيم مدير قطاع الكهرباء إلى موقع الحادث وتبين وجود أم ونجلتها مُحتجزين داخل أسانسير نتيجة انقطاع الكهرباء بالمصعد، وعلى الفور قام قطاع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد قرنى وكيل الوزارة، بإعادة التيار الكهربائى إلى شارع سعد زغلول وتم إنزال الاسانسير من الدور السابع إلى الأرضي وتمت مساعدة الأم ونجلتها واستخراجهما بدون إصابات وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الوحدة المحلية والكهرباء على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهم.