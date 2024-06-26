الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس إنقاذ أم ونجلتها احتجزهما "أسانسير" أحد الأبراج السكنية ببنى سويف

أسانسير
أسانسير

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الكهرباء، من إنقاذ أم ونجلتها بعد تعرضهما للاحتجاز داخل “أسانسير” أحد الأبراج السكنية.

وتلقي محمد بكرى رئيس مركز ومدينة الفشن بلاغا من مدير مكتبه باستغاثة من أصحاب برج سكنى بوجود أشخاص مُحتجزين داخل أسانسير بأحد العقارات الكائنة بشارع سعد زغلول بمدينة الفشن.

وانتقل رئيس المدينة ومحمد عبدالعظيم مدير قطاع الكهرباء إلى موقع الحادث وتبين وجود أم ونجلتها مُحتجزين داخل أسانسير نتيجة انقطاع الكهرباء بالمصعد، وعلى الفور قام قطاع الكهرباء برئاسة المهندس أحمد قرنى وكيل الوزارة، بإعادة التيار الكهربائى إلى شارع سعد زغلول وتم إنزال الاسانسير من الدور السابع إلى الأرضي وتمت مساعدة الأم ونجلتها واستخراجهما بدون إصابات وتقدم المواطنون بالشكر لرجال الوحدة المحلية والكهرباء على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهم.

بني سويف الفشن الكهرباء مدير مكتبة رئيس المدينة

مواد متعلقة

سكرتير عام بنى سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية

محافظ بني سويف يشهد استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بأحد الأبراج ببنى سويف (صور)

كواليس انتشال جثمان طفلة غرقت بغرفة صيانة الرى فى إهناسيا

استجابة لـ"الدستور".. محافظ بنى سويف يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لـ"زكية"

بعد إصابتها بالعظام الزجاجية.. فتاة تستغيث: "4 سنين على جهاز التنفس" (فيديو)

التصريح بدفن طفلة سقطت في غرفة صرف ببني سويف

ممر شرفي لنائب رئيس وحدة محلية ومدير غرفة العمليات لبلغوهما سن المعاش ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

قرار جديد للنيابة فى واقعة اعتداء إمام عاشور على أمن مول الشيخ زايد

بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

"متدفعيش حاجة ياماما وخليكي بعيد".. آخر رسالة للطالبة جني قبل مصرعها (فيديو)

إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟