الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلنت  الأكاديمية الوطنية للتدريب عن إطلاق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء، منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت في بيان عبر حسابها الرسمي  على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: يرزح العالم تحت وطأة تغيرات مناخية لم تؤثر فقط على اضطراب درجات حرارة أو فيضانات أو أمطار فى غير موسمها أو حرائق فى الغابات، بل طالت البنية التحتية لمختلف البلاد حول العالم مما أثر على الخدمات الرئيسية كانقطاع التيار الكهربائي وغيرها فضلًا عن الأحداث الإقليمية على مختلف حدود مصر وفي المنطقة.

وفي ضوء ما تواجه مصر من أزمة طارئة في مسألة الكهرباء وعلى الرغم من صعوبة الأمر على الجميع إلا أنه أمر بإذن الله طارئ ومؤقت.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب: نقوم في الأكاديمية بالعمل علي ترشيد استهلاكنا للطاقة بشكل عام وقمنا منذ بداية الأسبوع بزيادة خطة الترشيد الموضوعة في استهلاك الطاقة كما سنبدأ بداية من الأسبوع المقبل بتعديل مواعيد العمل للبعض وأماكن تنفيذ بعض البرامج لزيادة ترشيد الطاقة.

وأشارت، إلى أن الأكاديمية تعتمد في 23٪؜ من استهلاكها على الطاقة الشمسية ونستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 30٪؜ خلال هذا العام.

الأكاديمية الوطنية للتدريب استهلاك الطاقة حول العالم حدود مصر الأحداث الإقليمية الكهرباء

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