سفير سلوفينيا يشيد بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

أشاد السفير ساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا بالقاهرة، بدور مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التطورات المأساوية الأخيرة في جوارها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء خلال الاحتفال بالعيد الوطني لسلوفينيا، بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

وأعرب بودلسنيك عن تقدير بلاده الشديد للتبادل المنتظم لوجهات النظر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والعالمية، كما أعرب عن امتنان بلاده للمساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء المواطنين السلوفينيين من غزة.

وقال سفير سلوفينيا إن مصر هي أهم شريك تجاري لسلوفينيا في إفريقيا، وتظل شريكنا الأول في المنطقة، مسلطًا الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته الشراكة مع مصر خلال العام الماضي.. مشيرًا إلى زيارة وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية لمصر، والزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري لسلوفينيا في فبراير الماضي.

ولفت إلى انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي لتحديد سبل جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة المتجددة وإدارة المياه والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكذلك في مجال الثقافة والاتصالات الشعبية.

وتابع السفير ساشو بودلسنيك: إننا نعمل على تعزيز تعاوننا مع مصر في مجالات أخرى مثل العمل المناخي والسلام والأمن والهجرة والتنقل، فضلًا عن التعاون الأكاديمي في علوم التراث، لافتًا إلى أنه يتم كذلك عقد شراكات إنمائية صغيرة الحجم تركز على المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحماية البيئة، كما تساهم سفارة سلوفينيا بنشاط في القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة والتنمية المستدامة.

ونوه إلى مشاركة بلاده فيما يسمى "دبلوماسية النحل" في سلوفينيا والتي تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وقال إنه في هذا العام، نحتفل بمرور عشرين عامًا على عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، التي لم تعزز تنميتنا الاقتصادية فحسب، بل عززت أيضًا التزامنا بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي والعالمي.

وأعرب عن فخره بتولي سلوفينيا مسئولية العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للسنتين المقبلتين، قائلًا "إن منع نشوب الصراعات وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وضمان التنفيذ الكامل للقانون الإنساني الدولي هي في مقدمة جدول أعمالنا". وتابع "لقد أعربت سلوفينيا بصوت عالٍ عن المعاناة الرهيبة للمدنيين في الصراع في غزة، وشاركت بنشاط في جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الوصول الكامل دون عوائق للمساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الرهائن".

وأكد سفير سلوفينيا بالقاهرة أن اعتراف بلاده مؤخرًا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة هو شهادة على دعمنا لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير المصير والتزامنا بحل الدولتين.

جدير بالذكر أن سلوفينيا تحتفل في 25 يونيو 2024، بمرور 33 عامًا على استقلالها، وهي عضو مسئول وموثوق في المجتمع الدولي مروج قوي للسلام والأمن، وعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025