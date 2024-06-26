"الوطنى للعمل الأهلى التنموى" يستعرض جهوده لدعم المواطنين الأولى بالرعاية

استعرض التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهود التي تم تدشينها منذ بداية تأسيسه لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأولى بالرعاية، حيث يعمل التحالف بخطة تضمن تغطية كافة أشكال الدعم والوصول للمستحقين.

خدمات وجهود التحالف الوطني

وأكد التقرير، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع في الـ ٦ أشهر الأولى من ٢٠٢٤ تحقيق نجاحات قياسية في الكثير من القطاعات الصحية، الغذائية، التعليمية وغيرها من القطاعات الخدمية.

وأضاف التقرير أن التحالف الوطني استطاع الوصول إلى ٢٨٫٨٨٣٫٧٩٦مواطن، مشيرًا إلى أن التركيز الأول كان على التمكين الاقتصادي، وذلك بسبب رغبة التحالف في توفير دخل للأسر المصرية الأولى بالرعاية.

وذكر، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استطاع تسليم ١٤٨٣ أسرة مشروعاتهم التنموية في سبع محافظات، هذا غير مبادرة ازرع التي كانت تهتم بصورة كبيرة بالمزارعين وتوفير كل أوجه الدعم لهم.

وركز التحالف على البعد الاجتماعي، لذا تم الانتهاء من بناء ٣٨٤ منزلا، وتجيهز العرائس، وتوزيع الألحفة والبطاطين على المواطنين، وفيما يتعلق بالدعم الصحي تم تسليم ٢٢،٤٩٣ نضارة طبية، مع إجراء ٧٠ عملية قلب، و١٩٣ عملية عيون، وتنفيذ قوافل طبية بشكل يومي للكشف على المواطنين في كافة التخصصات بالمجان.

وأكد التقرير، أنه تم توزيع الشنط الغذائية على أكثر من ١٥ ألف مستفيد، وأكثر من ١٢٢ ألف كيلو لحوم، و١٦٥٫٣٨٨ كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقًا، كما أن التحالف اهتم بدعم ١٥٫٢٣٢ أسرة ماديًا مع تسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري لـ ٣٥٠ ألف أسرة.

وتابع، أن التحالف الوطني قام بالدور الأكبر في دعم الأشقاء في فلسطين، حيث تم إطلاق ٥ قوافل لدعم فلسطين منذ بداية الحرب الصهيونية عليهم بعد ٧ أكتوبر.

توزيع الخدمات على المواطنين الأولى بالرعاية

قال التقرير، إنه تم توزيع ١٫٨٣٠ مليون كرتونة، وحوالي ١٠٫٩٢٠ مليون وجبة على المواطنين في شهر رمضان، هذا علاوة عن توزيع الإعانات الغذائية والمالية للمواطنين الأولى بالرعاية.

بعد إصدار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مؤقتة من أجل القيام بكل الإجراءات اللازمة بتشكيل التحالف، استطاعات هذه اللجنة تحديد الآليات التي سيعمل عليها التحالف، وانتهت أعمال هذه اللجنة بانعقاد أول جمعية عامة للتحالف وانتخاب ٢١ شخصا بمجلس أعضاء التحالف.