الأربعاء 26 يونيو 2024
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الأردن: هناك مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز يكفى لإنتاج الكهرباء لعشرات السنين

صالح الخرابشة
صالح الخرابشة

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، عن وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف الغاز في الأردن، بكميات من شأنها أن تؤمن احتياجات البلاد لعشرات السنين.

وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي إن نتائج استكشاف الغاز إيجابية جدًا، ودراسات الاحتياطي المثبت في مراحلها النهائية، والكميات الموجودة تكفينا لتغطية احتياجات المنظومة الكهربائية لعشرات السنين.

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وأوضح الخرابشة أنه خلال العام الجاري سيتم حفر 10 آبار جديدة للغاز.

تجدر الإشارة إلى أن حقل الريشة هو حقل الغاز الوحيد المنتج في الأردن، وقد سجل إنتاجه خلال عام 2023 نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتخطط الحكومة الأردنية لحفر 18 بئرًا على مدار العامين 2024 - 2025 لزيادة إنتاج الحقل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و8 بواسطة شركة البترول الوطنية.

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الخرابشة: هناك دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز 

وقال الخرابشة إنه تجرى حاليًا دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي الغاز الموجودة في هذه الاكتشافات.

ورفض الخرابشة التحدث عن تفاصيل التعريفة الكهربائية الجديدة، واستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020 -2030)، وجهود وزارة الطاقة في مجال التنقيب عن المعادن والموارد الطبيعية، والكشف عن الأرقام قبل التأكد من دقتها، موضحًا أن هناك جهات درست هذه الكميات، ويجري حاليًا تأكُّد طرف ثالث من دقة الأرقام.

وأوضح الوزير الأردني أن الخطة الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية تهدف بحلول نهاية عام 2024 لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميًا بصفتها مرحلة أولى، ومن المقرر وفق الخطة الوصول إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز في نهاية عام 2030.

وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة إسهام المنتج المحلي، وتحقيق أمن التزوّد بالطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفقًا لما تضمنته الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن.

الأردن اكتشاف الغاز المنظومة الكهربائية شركة البترول الوطنية الخرابشة

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