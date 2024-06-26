يورو 2024| رومانيا وبلجيكا يتأهلان لدور الـ16 وسلوفاكيا كأفضل ثوالث

ضمن منتخب رومانيا التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024 بعد التعادل مع منتخب سلوفاكيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنفس النتيجة.

استحوذ لاعبو منتخب سلوفاكيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لمنتخب رومانيا.

وبدأ كلا المنتخبين المباراة بأداء هجومي من أجل تسجيل هدف مبكر والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.

وسجل أوندريج دودا هدف التقدم لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بعدما حول عرضية زميله يوراي كوتسكا داخل منطقة جزاء رومانيا في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب رومانيا لتسجيل هدف التعادل، فيما حاول لاعبو منتخب سلوفاكيا استغلال التقدم والضغط الهجومي من منتخب رومانيا للعثور على ثغرة وتسجيل الهدف الثاني لتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وتحصل المنتخب الروماني على ركلة جزاء سجلها رافا مارين في الدقيقة 37 بتسديدة قوية سكنت الشباك على يمين الحارس.

ونشط الأداء الهجومي لمنتخب رومانيا بشكل مكثف عقب تسجيل هدف التعادل، وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تسجيل الهدف الثاني وقلب النتيجة على سلوفاكيا، وكذلك حاول لاعبو سلوفاكيا استعادة التقدم مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو منتخب سلوفاكيا كرتين على المرمى من أصل 8 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 4 تسديدات من 7 محاولات لمنتخب رومانيا وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو منتخب سلوفاكيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، بنسبة 56% مقابل 44% لمنتخب رومانيا.

واستمر استحواذ المنتخب السلوفاكي على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسدد لوكاس أوراسلين، لاعب منتخب سلوفاكيا كرة قوية ناحية مرمى رومانيا في الدقيقة 64 ومرت بجوار القائم الأيسر.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى طوال أحداث الشوط الثاني، وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى لتسجيل هدف الانتصار.

ورغم المحاولات الهجومية والضغط بين كلا الفريقين إلا أن الفرص التي وصلت للمرمى لم تكن بنفس قوة أداء الفريقين على أرض الملعب.

وسدد لاعبو منتخب سلوفاكيا 4 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 5 تسديدات من 9 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو منتخب سلوفاكيا على مجريات اللعب في مجمل أحداث المباراة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح منتخب رومانيا.

وفي نفس المجموعة، تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الأوكراني سلبيًا بدون أهداف.

وتأهل المنتخب الروماني على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وخلفه منتخب بلجيكا في المركز الثاني بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، فيما احتل المنتخب السلوفاكي المركز الثالث بنفس الرصيد وأيضًا بفارق الأهداف، وكذلك منتخب أوكرانيا بنفس الرصيد ولكنه ودع البطولة.

وتأهلت رومانيا مع بلجيكا لدور الـ16 من البطولة.