«تخطيط الأهلى» تعتبر التمديد لـ«موديست» إهدارًا للمال العام.. وكولر يتمسك بـ«رضا سليم»

تراجعت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، عن تمديد عقد الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم الفريق الأول، لمدة شهرين، لينتهى عقده يوم ٣٠ يونيو الجارى بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر عن أن اللجنة قررت إنهاء عقد «موديست» حاليًا لأن بقاءه يُعد إهدارًا للمال، كما أن اللاعب ظهر بمستوى متراجع للغاية خلال الفترة الأخيرة، والاتجاه أن تكون مباراة فاركو المقبلة المقرر لها، غدًا الجمعة، الأخيرة للاعب الفرنسى.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن هناك اتصالات جرت خلال الـ٤٨ ساعة الماضية مع وكيل أعمال «موديست»، ويجرى حاليًا إنهاء العقد حتى يحصل المهاجم الفرنسى على جميع مستحقاته ومكافآته قبل الرحيل بنهاية يونيو الجارى.

وأشار إلى أن المدير الفنى السويسرى، مارسيل كولر، طلب بقاء اللاعب بعد إصابة وسام أبوعلى، وتراجع مستوى كهربا فى الفترة الأخيرة، لكن اللجنة رفضت بقاء «موديست».

فى المقابل، رفض المدير الفنى فكرة التفريط فى المغربى رضا سليم، لاعب الفريق الأول فى الميركاتو الصيفى المقبل.

قال مصدر آخر بالنادى إن «كولر» اشترط على لجنة التخطيط عدم التفريط فى أى لاعب من العناصر الأساسية إلا فى حالة واحدة، هى التعاقد مع البديل المناسب والقادر على تعويض أى لاعب.

وأضاف أن وكيل رضا سليم طلب من إدارة الكرة بنادى الأهلى تحديد تسعيرة لبيع اللاعب، ولكن «كولر» تحفظ على رحيل اللاعب لحين إيجاد البديل.

ولفت إلى أن إدارة الكرة طلبت من وكيل اللاعب انتظار حسم موقف «كولر»، وضرورة إرسال عروض رسمية من أجل البت فيها وحسم القرار النهائى.

فى السياق ذاته، أوضح المصدر موقف مارسيل كولر من التعاقد مع ظهير أيسر لتعويض غياب التونسى على معلول فى الميركاتو الصيفى المقبل: «كولر حتى هذه اللحظة غير مقتنع بقدرات كريم الدبيس، أو محمد أشرف الظهير الأيسر المعار لصفوف زد إف سى، لمدة موسمين».

وذكر أن المدير الفنى أكد لإدارة الكرة الاعتماد على عمر كمال عبدالواحد أو كريم فؤاد فى الفترة المقبلة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، لحين ضم ظهير سوبر فى الصيف.

وأشار إلى أن كولر طلب التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر السابق للوداد البيضاوى المغربى، وفريق سوتشى الروسى حاليًا، لكنّ مسئولى الأهلى يرون صعوبة وجود ثنائى أجنبى بمركز واحد مع إصرار الأهلى على بقاء معلول وانتظار تعافيه من الإصابة.

من جانبه، طلب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول بنادى الأهلى، مساواته ماليًا مع زملائه إمام عاشور، من أجل حسم ملف تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر إن اللاعب ووكيله عقدا جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات، الذى عرض على اللاعب الحصول على ٧ ملايين جنيه فى الموسم، وتزيد مليونًا فى الموسم الثانى، ولكن اللاعب يرغب فى الحصول على ١٥ مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن مدير التعاقدات طلب من اللاعب ووكيله عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادى، قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن حسم ملف التجديد.

وأشار إلى أن أحمد يحيى، وكيل اللاعب، أخبر مدير التعاقدات بالأهلى، بأن أحمد عبدالقادر مطلوب فى أكثر من نادٍ سعودى، وقد يغادر إلى الدورى السعودى حال رفض الأهلى طلباته المادية لتجديد التعاقد.