فاطمة محروس: أهدي فضيّة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي لروح أمي

أكدت فاطمة محروس، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، أنها تهدي فوزها بفضية كأس العالم إلى روح والدتها.

وحصد أبطال مصر 17 ميدالية متنوعة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في جورجيا، وتوجت فاطمة محروس بالفضية في منافسات وزن 67 كجم سيدات، بعد رفع ثقل مقداره 136 كجم.

وقالت فاطمة محروس في تصريحات صحفية: "أمى كانت الداعم والمشجع الأول لي منذ دخولي عالم رفع الأثقال البارالمبي، فقدتها منذ أشهر قليلة وفي توقيت كنت في أشد الاحتياج لها فيه".

وأشارت إلى أن هناك دعم كبير تلقته من أسرتها الثانية لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي ومدربها أندريه أتشيبريه، وأشادت بالدور الكبير لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة ورئيس البعثة المشاركة في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال بجورجيا.

واختتمت فاطمة محروس تصريحاتها بالتأكيد على أنها تسعى لحصد ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، لتهديها أيضا لروح والدتها.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية محمد فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

17 ميدالية حصيلة منتخب مصر في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

أسدل الستار على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في جورجيا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و4 برونزيات.

أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.

وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.

وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.