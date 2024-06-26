القاهرة الإخبارية: قادة الاتحاد الأوروبى يجتمعون غدًا فى بروكسل لبحث عدة قضايا

عرض برنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حمل عنوان: "قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون غدًا في بروكسل لبحث عدة قضايا".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه بين أسبوع مضى وأسبوع جديد.. يسير أعضاء دول الاتحاد الأوروبي بأجندة سياسية مزدحمة بالأهداف.

وأوضح التقرير، أن اتفاق المناصب العليا للاتحاد نقطة أولية يثيرها الأعضاء بعد فشل صياغة اتفاق حولها قبل أيام جديد هذه القمة اختيار أرسولا فوندرلاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية في ولاية ثانية وتسمية رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا رئيسًا للمجلس الأوروبي بديلًا لشارل ميشال.

وتابع: "أما جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فخلفه المقترح رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، وهي مقترحات من شأنها إضفاء صبغة استقرار في وقت حقق فيه اليمين المتطرف نجاحًا لافتًا في انتخابات البرلمان الأوروبي".

وأشار، إلى أن أوكرانيا حاضرة متى حضر الحلفاء، وفي قمة هذا الأسبوع يتوقع التوصل إلى اتفاقية أمنية بين كييف والاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية إن وقعت ستكون تكليلًا لمباحثات قمة الناتو العام الماضي ومبادرة مجموعة السبع التي أطلق أعضاؤها أيديهم في إنعاش دعمهم لأوكرانيا، بمنحها ترخيصًا لاستخدام أسلحتهم في ضرب العمق الروسي، والتعهد بتزويدها بنحو مليار وخمسمائة مليون دولار وفتح محادثات العضوية معها.

ولفت، إلي أن روسيا مستهدفة مادامت أوكرانيا مدعومة، والمضاف هذه المرة هو إقرار التكتل الأوروبي لحزمة رابعة عشرة من العقوبات التي أدرج تحت سقفها الاقتصادي 116 فردًا وكيانًا روسيًا وعرقلة أسطول الغاز الطبيعي الروسي المسال الذي يسلك أراضي الاتحاد الأوروبي كنقطة عبور إلى دول ثالثة، وهو خيط استهدافات يمتد مع ضوء أخضر لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف وتطويق موسكو.

