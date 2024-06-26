زيزو للبيع.. الزمالك يفكر فى الاستغناء عن أمهر لاعبيه لحل أزمة القيد

يواجه مسئولو نادى الزمالك مشكلة كبيرة بسبب الأزمة المادية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى، مع صعوبة دفع نحو ٢.٥ مليون دولار للمغربى خالد بوطيب لحل أزمة قيده، وهو ما يضع المجلس الأبيض فى موقف صعب للغاية، خاصة أن النادى بات مهددًا باستمرار أزمة إيقاف القيد فى الموسم المقبل.

واضطر الزمالك للحصول على قرض بقيمة ربع مليون دولار من حسين السيد، عضو المجلس، لحل أزمة البنينى سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق، الذى رفض العودة إلى مصر قبل حل أزمة مستحقاته المتأخرة، وهدد بتقديم شكوى رسمية ضد النادى لفسخ عقده.

وتدرس إدارة الزمالك بقوة فى الوقت الحالى بيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق، للاستفادة من المقابل المادى الخاص ببيعه فى حل أزمة القيد، وذلك رغم الاتفاق مع «زيزو» فى وقت سابق على كل بنود تجديد تعاقده، ما يمثل قرارًا اضطراريًا فى ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء فى توفير سيولة مالية بأى شكل، خاصة أن اللاعبين والجهاز الفنى لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة منذ فترة طويلة.

ويملك «زيزو» فى جعبته بعض العروض من أندية سعودية، وسبق أن تلقى الزمالك عروضًا رسمية لضم اللاعب لكن الإدارة البيضاء رفضت بيعه وتمسكت ببقائه، قبل أن يتبدل الوضع حاليًا، مع استمرار الأزمة المالية، بالتزامن مع تعرض اللاعب لبعض الانتقادات بسبب تذبذب مستواه.

واشترط مسئولو القلعة البيضاء ألا يقل المقابل المادى عن ٨ ملايين دولار نظير بيع «زيزو»، حتى يستفيد النادى قدر الإمكان من الأموال فى حل أزمة القيد، وسداد كل المديونيات، إلى جانب الدخول فى مفاوضات مع صفقات جديدة وقوية لتدعيم صفوف الفريق.

وكان مسئولو الزمالك يضعون التعاقد مع اللاعب رمضان صبحى نصب أعينهم حال رحيل «زيزو»، لكن الأول جدد لفريقه بيراميدز بشكل رسمى، وحصل على مقدم تعاقده، ولم يعد متبقيًا أمام الأبيض سوى الاستعانة باللاعب مصطفى فتحى، الذى يرغب فى الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء، لكن تظل موافقة فريقه بيراميدز هى الفيصل فى الأمر، الذى لن يكون سهلًا.

من ناحية أخرى، دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات قوية مع المالى أليو ديانج، لاعب فريق الأهلى، لضمه فى الموسم المقبل، فى ظل غضب اللاعب من ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية.

ويرغب مسئولو الأبيض فى رحيل اللاعب بالمجان عن صفوف الأهلى حتى تتم الصفقة بسهولة، خاصة أنه يواجه بالفعل شبح الرحيل عن الفريق الأحمر، الأمر الذى يجعل الإدارة البيضاء تتكتم على كل تفاصيل التواصل مع اللاعب فى الوقت الحالى، لحين حسم الأمور، وضمان رحيل اللاعب عن صفوف الأهلى وفسخ التعاقد معه.

فى سياق آخر، قال مصدر مقرب من جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، إن «البرتغالى» رفض الغدر بالإدارة البيضاء والجماهير والرحيل فى الوقت الحالى، بعدما تلقى بعض العروض العربية، أبرزها من نادى الخليج السعودى، بأضعاف المبالغ التى يحصل عليها مع الأبيض، وأبدى رغبته فى الاستمرار مع القلعة البيضاء، خاصة أنه وضع مشروعًا طويل المدى لتطوير أداء الفريق، كما أن هناك علاقة طيبة أصبحت تجمعه بالجماهير البيضاء.