ثلاثي مصرى فى نهائى فردى الناشئات ببطولة العالم للخماسى الحديث

تأهل ثلاثي منتخب مصر للخماسي الحديث فريدة أبوهشام وزينة عامر وأميرة قنديل لنهائي منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 25 وحتى 30 يونيو الجاري.

واحتلت فريدة أبوهاشم صدارة تصفيات المجموعة الأولى برصيد 1374 نقطة لتتأهل ضمن أفضل 18 لاعبة في المجموعة الأولى للنهائي الذي يقام يوم السبت، بينما تأهلت زينة عامر أيضا للنهائي بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 1306 نقاط، وتأهلت أميرة قنديل للنهائي بعد احتلالها المركز العاشر في المجموعة الثانية برصيد 1289 نقطة؛ ليتأهل الثنائي للنهائي ضمن أفضل 18 لاعبة في المجموعة الثانية.

ويلعب غدا الخميس رباعي مصر معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد شريف ومازن شعبان في تصفيات نصف نهائي فردي الرجال.

وحققت مصر في اليوم الأول ذهبية التتابع سيدات عن طريق الثنائي فريدة أبوهشام وزينة عامر عقب حصدهما لـ1241 نقطة، وأحرز الزوجي الفرنسي المكون من لويسون كزالي وماتيلدا ديرڤال الميدالية الفضية برصيد 1232 والزوجي الصيني زياو ووه وزيو زهو الميدالية البرونزية برصيد 1211 نقطة.

وتقام البطولة بمشاركة 170 لاعبا ولاعبة بواقع 96 لاعبا 74 لاعبة من 42 دولة.

يشارك منتخبنا الوطني في البطولة بفريق مكون من 6 لاعبين و4 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين كلا من معتز وائل، مصطفى أبوعامر، محمد شريف ومازن شعبان، لمسابقة الفردي، على أن يشارك الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في مسابقة التتابع.

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من: ملك إسماعيل، أميرة قنديل، فريدة أبو هاشم وزينة عامر، على أن يشارك الرباعي في منافسات الفردي، ويمثل الثنائي فريدة أبوهاشم وزينة عامر مصر في مسابقة التتابع.

ويقود منتخبنا الوطني لناشئي وناشئات الخماسي الحديث جهاز فني مكون من: عمرو أحمد سيد المدير الفني للمنتخب، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، مؤمن سيد ومحمد العسال ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل ومحمد أشرف المديرين الفنيين للسلاح، طارق النويهي وزين العابدين أحمد وأحمد صبحي وأحمد سليم وشعبان أحمد المديرين الفنيين للسباحة، هشام سليمان وأحمد سلامة وحمادة الدشناوي وأبوبكر كاكي المديرين الفنيين للجري، إبراهيم سكر ومحمد علاء وأحمد حسام ومحمد خالد المديرين الفنيين للرماية، أحمد يحيى وكريم تيمور ومحمد نجاح المديرين الفنيين للموانع، محمد الجمال وحسام عناية المديرين الفنيين للياقة البدنية، يوسف حسن ومحسن حسني وعلاء مهدي للعلاج الطبيعى والاستشفاء الرياضي، آلاء حسن طبيبة المنتخب، داليا علي وأماني مصطفى للتدليك، ومحمد خاطر إخصائي المكملات الغذائية.