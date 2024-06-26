تخفيف أحمال.. مبادرات شعبية لطلاب الثانوية: قاعات للمذاكرة ومشروبات مجانية

انقطع منذ 2010 بسبب الظروف الكارثية التى لم يتجاوزها البلد الشقيق

شهدت عدة محافظات إطلاق مبادرات متعددة لتوفير ملاذات آمنة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات المهنية والفنية، لمساعدتهم على المذاكرة خلال فترة انقطاع التيار الكهربى، وفق خطة تخفيف الأحمال التى تنفذها الحكومة، مع توفير قاعات مكيفة ومجانية بالمكتبات العامة ومراكز الشباب والأندية وغيرها، لمساعدة الطلاب على المذاكرة والاستعداد للامتحانات، وحمايتهم من الأجواء شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حاليًا.

وفى لفتة طيبة، أطلقت عدة كنائس ومطرانيات بمختلف المحافظات مبادرات مماثلة لفتح قاعاتها الخدمية أمام الطلاب من المسلمين والمسيحيين، مع الاستعانة بالمولدات الكهربائية لضمان استمرار التيار، بالإضافة إلى توفير مياه باردة ومشروبات مجانية داخل الكنيسة للراغبين من الطلاب، فى إطار المساهمة فى تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، فى تلك المرحلة الدراسية المهمة من حياتهم.

الإسكندرية: دخول المكتبة مجانًا برقم الجلوس

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة وذلك طوال فترة الامتحانات، وطوال أيام الأسبوع، لمساندة الطلبة والطالبات خلال فترة الامتحانات، مع دعوتهم للمذاكرة فى قاعاتها، متمنية لهم النجاح والتوفيق. وأكدت أن أبوابها تفتح للطلاب من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الـ٧:٣٠ مساءً إلى الساعة الـ١٠:٣٠ مساءً، وفى يومى الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة الـ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ١٠:٠٠ مساءً، مع إتاحة الدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

بورسعيد: زجاجات مياه وركن هادئ بالنادى اليونانى

بادر نادى السلام البحرى- اليونانى سابقًا- بمدينة بورفؤاد، برئاسة سيد طايع، بفتح أبوابه، ابتداءً من أمس الأول الثلاثاء، بالمجان لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية للمذاكرة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عنهم. وأوضح أحمد البحيرى، أمين صندوق النادى، أنه يتم استقبال أبناء المحافظة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل دون سداد أى رسم دخول، مع توفير الأجواء المناسبة لهم داخل النادى.

وأضاف: «كمساهمة منها، قررت إدارة كافيتريا النادى توزيع زجاجة مياه باردة أو مشروب مجانى على الطلاب أثناء المذاكرة داخل النادى فى المكان الهادئ الذى خُصص لهم»، مُتمنيًا لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية دوام النجاح والتوفيق.

كما أعلن القس أرميا فهمى، المتحدث الإعلامى باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، عن تخصيص قاعات مجانية بثلاث كنائس بالمحافظة لطلاب الثانوية العامة، توفر لهم أجواءً مناسبة تساعدهم على المذاكرة فى أوقات تخفيف الأحمال.

وأوضح أن الكنائس الثلاث هى: كنيسة السيدة العذراء مريم بشارع محمد على، وأبى سيفين بحى الزهور، ومارجرجس ببورفؤاد، مشيرًا إلى أن تخصيص القاعات يأتى فى إطار الدور الوطنى والاجتماعى للمطرانية. وقال: «الكنائس ستبذل قصارى جهدها من أجل مصلحة الطلاب طوال فترة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة».

البحيرة: تجهيز مركز شباب الطود

دعا مسئولو مركز شباب قرية الطود، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، طلاب الثانوية العامة من أبناء القرية للاستذكار فى ساحة مركز الشباب، حتى لا يتأثر تحضيرهم للامتحانات أثناء فترة انقطاع الكهرباء فى منازلهم. وقال شوقى عطا مهينة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الطود، إنه تم تجهيز ساحة مركز الشباب لتكون ساحة مناسبة ومريحة للطلاب للقيام بأنشطتهم التعليمية، مع توفير الإضاءة والمقاعد وجميع التسهيلات لمساعدتهم. وأضاف: «وجهنا الدعوة لأبنائنا من طلبة وطالبات الثانوية العامة والشهادات المعادلة للحضور لمركز الشباب للمذاكرة، حرصًا منا على دعم العملية التعليمية والمساهمة فى تيسير ظروف تساعد الطلاب على الاستذكار والمراجعة، ومساعدة أبناء القرية والقرى المجاورة فى هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية». ولاقت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور بقرية الطود، وأعرب محمد عبدالحميد فتحى، والد أحد طلاب الثانوية العامة بقرية كفر لحيمر المجاورة، عن عميق شكره وتقديره للقائمين على مركز شباب الطود على لفتتهم الكريمة، التى أسهمت فى تخفيف أعباء الاستعداد للامتحانات عن أبنائهم.

دمياط: قاعات أفراح تستقبل الطلاب

فتحت إحدى قاعات الأفراح بدمياط أبوابها لاستقبال الطلاب فقط للمذاكرة طوال اليوم، لحين انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بالمجان. ونشرت تنويهًا من خلال الصفحة الخاصة بإدارة القاعة على الفيسبوك بأنه تقرر فتح القاعة بالمجان للطلاب، نظرًا لتكرار انقطاع التيار الكهربى، الأمر الذى يؤثر سلبًا على استذكار الطلاب دروسهم ومراجعاتهم النهائية، وكذلك باقى طلاب الصفوف الدراسية. كما أعلنت إحدى عيادات طب الأسنان فى مدينة دمياط الجديدة عن فتح القاعات الملحقة بها لاستقبال الطلاب طوال فترة الامتحانات بالمجان، مساعدة منها للطلاب لتمكينهم من المذاكرة فى فترات انقطاع التيار الكهربى، خاصة مع وجود مولدات كهربائية. كما أعلن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عن التواصل مع أصحاب دور مناسبات وأماكن أخرى مزودة بقاعات لفتحها أمام الطلاب فى فترة الامتحانات.

الغربية كافيهات مكيفة بمولدات كهربائية

أعلنت عدة جهات فى الغربية عن فتح أبوابها لاستضافة طلاب الثانوية العامة للمذاكرة داخل قاعات مكيفة خلال فترات انقطاع التيار الكهربى عن المنازل، فى لفتة طيبة تبرز التعاون والتضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع المصرى. وفى مدينة زفتى أعلنت عدة كافيهات عن دعوتها للطلاب للاستذكار داخل قاعاتها المكيفة، التى يجرى إضاءتها وتشغيلها بمولدات كهرباء حال انقطاع التيار الكهربى، وفى مقدمتها كافيهات شارع البحر مثل فيونكا والخديوى والوكالة. كما فتحت صاحبة مركز تجميل بزفتى أبواب المركز أمام طلاب الثانوية العامة لاستخدام القاعة الملحقة به، إلى جانب نادى زفتى الرياضى الذى فتح أبوابه أمام جميع الطلاب من أهالى المركز للاستذكار داخله.