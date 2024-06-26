الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداعيات أزمة انقطاع الكهرباء على مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار حول العالم

انقطاع الكهرباء حول
انقطاع الكهرباء حول العالم

أزمة  انقطاع الكهرباء لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصادات الوطنية والدولية، والتي تتفاوت بين الاقتصادية والاجتماعية، مما جعل من الضروري دراسة هذه التداعيات بالأرقام والإحصائيات لمعرفة مدى خطورة هذه المشكلة على الاقتصاد العالمي.

التأثيرات الاقتصادية لانقطاع الكهرباء

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تشير التقديرات إلى أن انقطاعات الكهرباء تكلف الاقتصاد حوالي 150 مليار دولار سنويا، وتشمل هذه التكاليف خسائر الإنتاج، والأضرار التي تلحق بالأجهزة، وتكاليف الطوارئ.

وفي الاتحاد الأوروبي، تصل تكاليف انقطاعات الكهرباء إلى حوالي 60 مليار يورو سنويا على اختلاف التكاليف بين الدول الأعضاء بناء على مدى تأثرها بالانقطاعات.

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تأثير انقطاع الكهرباء على الإنتاج الصناعي

وتؤدي انقطاعات الكهرباء إلى توقف الإنتاج في المصانع، مما يتسبب في خسائر كبيرة، على سبيل المثال، تقدر خسائر شركات تصنيع السيارات في ألمانيا بحوالي 50 مليونا يوميا عند حدوث انقطاعات كبيرة، أما في الهند، فتقدر خسائر الإنتاج الصناعي بسبب انقطاعات الكهرباء بحوالي 68 مليار دولار سنويا، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الهندي.

تأثير انقطاع الكهرباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من انقطاعات الكهرباء، ففي المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن كل ساعة من انقطاع الكهرباء تكلف الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 800 جنيه إسترليني في المتوسط، أما في نيجيريا، حيث تعتبر انقطاعات الكهرباء أمرا شائعا، وتشير الدراسات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفقد حوالي 20% من إيراداتها السنوية بسبب انقطاعات الكهرباء.

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تأثير انقطاع الكهرباء على قطاع الخدمات

في الولايات المتحدة الأمريكية، يفقد قطاع الخدمات حوالي 45 مليار دولار بسبب انقطاعات الكهرباء، حيث تتأثر البنوك، مؤسسات الاتصالات، والأنشطة التجارية، أما في اليابان فتتسبب انقطاعات الكهرباء في تعطيل الخدمات اللوجستية والتجارية، مما يقدر بحوالي 5 مليارات دولار سنويا.

 تأثير انقطاع الكهرباء على سوق الأسهم

وتؤدي انقطاعات الكهرباء إلي تقلبات في سوق الأسهم، في عام 2021 شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعات حادة بعد انقطاع كبير للكهرباء أثر على عدة دول في القارة. 

وفي جنوب أفريقيا، تسببت انقطاعات الكهرباء المتكررة في انخفاض قيمة الأسهم للشركات المتأثرة بنسبة تصل إلى 15% في بعض الحالات.

تأثير انقطاع الكهرباء على الاستثمارات

وتؤدي انقطاعات الكهرباء إلى تقليل ثقة المستثمرين في البنية التحتية للطاقة في الدول المتأثرة، مما يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية، ففي نيجيريا، تشير التقديرات إلى أن انقطاعات الكهرباء تسببت في فقدان حوالي 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويا، أما في البرازيل فيؤدي عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تقليل الاستثمارات في الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلي 10.%

الكهرباء الاقتصاديات الوطنية الاقتصاد العالمي خسائر الإنتاج الاتحاد الأوروبي

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