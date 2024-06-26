قرار من "الداخلية" بشأن التقديم فى معهد معاونى الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن "ذكور فقط" حتى الخميس 4/7/2024).

ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024.

تجرى الاختبارات بمعاهد معاوني الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").

ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد من خلال موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

ثانيًا: اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.

ثالثًَا: اختار الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

رابعًا: تحديد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

خامسًا: اختيار أيقونة تسجيل البيانات الشخصية.

ولكن عليك قبل ذلك التوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم، وعقب ذلك حضور الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.