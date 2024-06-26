الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار من "الداخلية" بشأن التقديم فى معهد معاونى الأمن

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن "ذكور فقط" حتى الخميس 4/7/2024).

ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024.

تجرى الاختبارات بمعاهد معاوني الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").

ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد من خلال موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

ثانيًا: اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.

ثالثًَا: اختار الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

رابعًا: تحديد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

خامسًا: اختيار أيقونة تسجيل البيانات الشخصية.

ولكن عليك قبل ذلك التوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم، وعقب ذلك حضور الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية معاوني الأمن الاختبارات معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية

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