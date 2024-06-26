قرار من "الداخلية" بشأن التقديم فى معهد معاونى الأمن
أعلنت وزارة الداخلية، مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن "ذكور فقط" حتى الخميس 4/7/2024).
ويأتي ذلك استكمالًا لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024.
تجرى الاختبارات بمعاهد معاوني الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").
ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024.
خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن
وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد من خلال موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.
ثانيًا: اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.
ثالثًَا: اختار الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.
رابعًا: تحديد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.
خامسًا: اختيار أيقونة تسجيل البيانات الشخصية.
ولكن عليك قبل ذلك التوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم، وعقب ذلك حضور الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.