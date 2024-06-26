الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مفيش ممنوع" بالذكاء الاصطناعى.. لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة على يوتيوب

لطيفة
لطيفة

طرحت الفنانة التونسية لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب .

الأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

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وكانت كلمات الأغنية:
مفيش صح وغلط بينا مفيش ممنوع 
سوا اللى نحسه بنقوله بصوت مسموع
مافيش حاجة بتحكمنا
وكنا ولسه من يومنا
إنا وأنت اللى ننهى ونبدأ الموضوع
بنتقابل بألف طريقة نختارها
وبنجدد كلام في الحب مش معروف
بنتعدى الحود بينا ونكسرها
ف بنطمن قلوب تانيه ملاها الخوف
عشان أنا وأنت إحساسنا
من الدنيا دى مستثنى
بنتمرد سوا ونخرج عن المألوف
مافيش حاجة إسمها لاه  ولا إسمها ليه ؟؟
ولا مابين الناس أحنا شكلنا إيه
عشان مين أحنا نحسبها
وليه نفضل نرتبها
وفيه بينا اللى رتبنا حياتنا عليه

وطرحت لطيفة أمس، الألبوم كاملاً عبر منصات الموسيقى فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواجًا كبيرًا عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية. 

- تفاصيل أغاني ألبوم لطيفة الجديد.

"مفيش ممنوع" من كلمات نادر عبد الله وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

"يا ليالي" من كلمات مللك عادل وألحان فلكلور ليبي وتوزيع تميم.

"بتقول جرحتك" من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع تميم.

"ضعف الإحساس" من كلمات مؤمن سالم وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم.

"مطول الوجع" من كلمات حسام سعيد ألحان محمود أنور وتوزيع تميم.

"الورق" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان زياد الطويل وتوزيع تميم.

"نويت أعانده" من كلمات الشاعر الراحل عبدالوهاب محمد وألحان كاظم الساهر وتوزيع إبراهيم راديو.

"زعمة لاباس" من كلمات ياسين حمزاوي وألحان وتوزيع أمين قلسي.

"الحياة سكرة" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أمين نبيل .

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