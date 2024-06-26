الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في مسابقة "أصوات ضد عمل الأطفال"

وزيرة التضامن تهنئ مهند دياب لفوزه بجائزة إكسيل على مستوى إفريقيا

جانب من التكريم
جانب من التكريم

هنأت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المخرج المتميز مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي لفوزه بجائزة إكسيل الإعلامية علي مستوى إفريقيا في مسابقة "أصوات ضد عمل الأطفال"، بدولة كينيا والتي نظمتها منظمة العمل الدولية.

 

100 فيلم تضامن

وتمنت وزيرة التضامن الاجتماعي لدياب مزيدًا من النجاح والتوفيق الذي تخطت أعماله الإخراجية الـ100 فيلم على مدار الـ15 عامًا السابقة، فضلًا عن عمله كخبير في مجال التوثيق المرئي في العديد من منظمات الأمم المتحدة، ومشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية والتي حصد خلالها أكثر من 50 جائزة.

التضامن تختتم الورش التدريبية لضوابط ترخيص البيوت الصغيرة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المخرج المتميز مهند دياب مستشار التوثيق المرئي التضامن أصوات ضد عمل الأطفال

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