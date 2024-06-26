الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بقية اللاعبين في مران بدني استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.

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