الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تُبقي حقيبتك الغالية كالجديدة؟.. نصائح للحفاظ على لوجو الحقائب الراقية

حقيبة
حقيبة

تعد الحقائب غالية الثمن وذات العلامات التجارية المعروفة من أبرز الاكسسوارات التي ترتبط بمكانة اجتماعية مرموقة، لكن مع الاستخدام اليومي قد يتعرض لوجو وشكل هذه الحقائب للتلف والبهتان.

خلال السطور التالية نستعرض أهم النصائح للحفاظ على حقيبتك الراقية كالجديدة.

تُعد الحقائب المصنوعة بتقنية طباعة مياه الذهب من أكثر القطع الراقية عرضة للتلف، حيث قد يؤدي الاستخدام الخاطئ أو التنظيف غير المناسب إلى مسح أو تشقق اللوجو، لذا يجب الحرص الشديد عند التعامل مع هذه الحقائب.

أولًا، لا ينصح بغسل هذه الحقائب بالماء العادي أو المنظفات القوية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف اللوجو. بدلًا من ذلك، استخدم منظفات خاصة للحقائب الجلدية والمصنوعة من خامات راقية، كذلك تجنّب الفرك القوي أثناء التنظيف لتجنب إتلاف الطبعات الذهبية.

أما أثناء الاستخدام اليومي، فمن المهم تجنب وضع الحقيبة على الأرضيات أو الأسطح الخشنة حتى لا يتعرض اللوجو للخدش أو التلف، ويمكنك استخدام أغطية خاصة للحفاظ على شكل وألوان اللوجو أثناء وضع الحقيبة على الأسطح.

وفي حال تعرض لوجو الحقيبة للتلف، لا تحاول إصلاحه بنفسك، بل تواصل مع شركة الحقيبة للحصول على خدمة إصلاح احترافية أو إعادة طباعة اللوجو بالطريقة الصحيحة.

وكانت الفنانة هاجر احمد قد تعرضت لتجربة سيئة مع أحد المغاسل في القاهرة الجديدة، حيث تسببت المغسلة في تلف حقيبتها الفاخرة التي بلغ قيمتها حوالي 5000 دولار، رغم تنبيهها لهم بأهمية الحقيبة وقيمتها.

هاجر أحمد لـ"الدستور": تجربة أتشرف بها وسعيدة بإنتاج عمل ضخم مثل أهل الكهف

خطوات يمكن اتباعها إذا وجدت نفسك في هذا الموقف

التوثيق الفوري

- التقاط الصور: التقط صورًا واضحة للحقيبة قبل وبعد التلف لإظهار الفرق والأضرار.

- الحفاظ على الإيصالات: احتفظ بإيصالات الشراء وأي وثائق تؤكد قيمة الحقيبة وتاريخ شرائها.

التواصل مع المغسلة

- إبلاغ الإدارة: اتصل بإدارة المغسلة فورًا واشرح لهم المشكلة بشكل واضح وموثق بالصور، تأكد من الحصول على أسماء الأشخاص الذين تتحدث معهم.

- تقديم شكوى رسمية: قم بتقديم شكوى رسمية للمغسلة، موضحًا الأضرار وتاريخ الحادثة، اطلب تعويضًا عن الأضرار بناءً على قيمة الحقيبة.

التواصل مع جهاز حماية المستهلك

- تقديم شكوى: قدم شكوى لجهاز حماية المستهلك في منطقتك. اشرح لهم تفاصيل الحادثة وأرفق الصور والإيصالات وأي وثائق أخرى ذات صلة.

- متابعة الشكوى: تابع الشكوى بشكل دوري مع جهاز حماية المستهلك لضمان معالجة المشكلة بسرعة وفعالية.

الحقائب الغالية الحقائب التنظيف هاجر احمد المغاسل التوثيق الفوري

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