الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكتبة الإسكندرية تفتح قاعاتها بالمجان.. وإقبال كبير من طلاب الثانوية (صور)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة على المكتبة للمذاكرة، عقب إعلانها فتح أبوابها مجانًا لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وتوافد الطلاب بأعداد كبيرة على المكتبة  في أول ساعة من فتح أبوابها للطلاب مجانًا، وذلك لمساندتهم خلال فترة الامتحانات لتوفير أماكن هادئة للمذاكرة.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح أبوابها مجانًا لطلبة الثانوية العامة، وذلك طوال فترة الامتحانات لمساندة طلاب الثانوية العامة.

وأوضحت مكتبة الإسكندرية أن المكتبة تفتح أبوابها من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً  ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ودعت المكتبة طلاب الثانوية بالإسكندرية للمذاكرة في قاعاتها متمنية لهم النجاح والتوفيق.


وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم، أن القاعة المجهزة باستاد الإسكندرية تستقبل الطلبة والطالبات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

كما أعلن عدد من كنائس الإسكندرية، عن فتح القاعات الخدمية التابعة لهم، لطلبة وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء، حرصًا على مصلحة الطلاب ومساندتهم خلال أيام الامتحانات، حيث انطلقت المبادرة من كنيسة القديسة مارينا الدولي، وانضم إلى المبادرة عدد كبير من الكنائس بالإسكندرية بلغت أكثر من 15 كنيسة.

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مكتبة الاسكندرية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة فترة الإمتحانات استاد الإسكندرية

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مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة مجانًا خلال فترة الامتحانات

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