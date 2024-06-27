الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ساحة جرانيت ورامبات.. تطوير منطقة اللسان الأثرية فى دمياط

المحافظ تتفقد منطقة
المحافظ تتفقد منطقة اللسان الأثرية فى دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، جولتها التي أجرتها عصر الأربعاء، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حيث تأتى تلك الأعمال استكمالا لما شهدته المنطقة الفترة الماضية من عمليات تطوير والتي تضمنت إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية  التي جاءت كمرحلة أولى بإجمالي مسطح ٥٢٠٠ م٢ وهى عبارة عن " ساحة من تشكيلات الجيرانيت بمسطح ٢٠٠٠م٢ وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وأشجار، علاوة على إنشاء ساحة علوية " المرحلة الثانية " ملحق بها رامبات لذوى الهمم وسلم ومبنى مطعم على مسطح ٢٠٠م يشمل ساحة خارجية وكذلك انشاء مسرح بسعة ٧٥٠ فرد يطل على الكورنيش الرئيسى الذى يقع على مساحة ٧٠٠٠متر مربع ويشمل مسطحات خضراء وإنشاء مرافق كاملة ومقاعد ديكورية بالإضافة إلى مسار دراجات بطول ٧٠٠ م٢ يمتد حول جميع ساحات الكورنيش،  هذا إلى جانب عمل مظلات وشبكة رى وشبكات تغذية وصرف أمطار وساحات لانتظار السيارات وعربات طعام متنقلة، وكذلك تدعيم حاجز الأمواج بالمنطقة وتجديد الحائط البحرى.

 

كما أن المشروع تضمن أيضًا إعادة تأهيل الشوارع الترابية المؤدية للمشروع ببلاطات الانترلوك كاملة المرافق وكذلك إنشاء خزان الري الرئيسي لزوم ري المسطحات الخضراء.
 

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال متابعتها للأعمال على الالتزام بالجدول الزمنى وخطة التطوير للخروج بمشروع تطوير متكامل يليق بتلك البقعة السياحية الهامة وبما يتواكب مع موقعها المباشر على البحر وطبيعتها الخاصة.

 

ويشار إلى أنه تم إفتتاح المرحلة الأولى من المشروع الصيف الماضى،  وافتتاح المرحلة الثانية منه فى بدايات يونيو الجارى، وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

 

كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.
 

وتابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذى للمشروع الذي تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهري وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش.

المحافظ تتفقد منطقة اللسان الأثرية فى دمياط
المحافظ تتفقد منطقة اللسان الأثرية فى دمياط
الدكتورة منال عوض دكتورة منال عوض دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط

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