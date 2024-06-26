السيطرة على حريق نشب داخل محل فطائر بالعمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل فطائر بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل محل فطائر بناصية شارع عبده منصور من شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.