مذيع القاهرة الإخبارية: هل بات الاستقرار فى عالمنا عملة صعبة التداول؟

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"،"أبات الاستقرار في عالمنا عملة صعبة التداول وكأنها عملة ممسوحة يلفظها الجميع؟ الأمر لا يتعلق هاهنا بعدوان غاشم على غزة وأهلها، ولا باستدعاء لأجواء حرب تموز ضد لبنان، ولا بمكيادة الحدود بين الكوريتين، لكن حتى أوروبا الهادئة التي سعى اتحادها لتجديد الدماء في أوردته القيادية في قمته يبحث ضم أوكرانيا وهي في أوج حرب ضروس ضد دب روسيا، ثم يزيدون الطين بلا بتوقيع اتفاقية أمنية مع الأوكران".

وأضاف ماضي، الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تُرى هل حسبت القارة العجوز بالفعل حساباتها؟ هل أبصرت موضع قدمها قبل أن تخطو؟ أم أن حماس الانتخابات وزهوها هو من يتحكم في المسير؟ لكن أذاك المسير يتجه حقًا كما رأى البعض صوب مستنقعٍ قد تنزلق قدمها إليه دون أن تدري، وكيف لا تدري وهي القارة التي أشعلت حربين عالميتين أولاهما اشتعلت برصاصة واحدة في شوارع سراييفو لكنها قضت على 16 مليون إنسان".

وتابع: "أما ثاني تلك الحروب العالمية فقدت على أكثر من 70 مليون روح بشرية ألم تعِ أوروبا الدرس جيدًا رغم صعوبته؟ رُغم ألمه؟ ألم تستفد من مآسيها لتنبش في المجهول من الجديد؟ تسكب الزيت على نار مشتعلة قد تتأذى من شررها؟ أمن الممكن أن يخرج رجل رشيد يخمد العداوة والخصومة في مهدها؟ أم أن سيفهم قد سبق العذل أو كما نظم الأقدمون وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجمي متى تبعثوها تبعثوها ذميمة ومن لا يكرّم نفسهم لا يُكرم".

