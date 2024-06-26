الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يضم 124 باكية.. بدء تسكين الباعة الجائلين بـ “سوق سوهاج” في مصر الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ومتابعة لعملية بدء تسكين سوق سوهاج المخصص لبيع الخضار والفاكهة بمصر الجديدة بعدد 124 باكية.

ويعد سوق سوهاج الذي تم تصميمه بنظام المدرجات الغرض منه هو القضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع وجمعهم داخل سوق حضاري بمنطقة مصر الجديدة.

السوق مكون من طابقين وتستمر أعمال تسكين البائعين على مدار يومين بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحي.

وبدأت خطة تطويره عام 2015 ليتحول لسوق نموذجى يستوعب كافة الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة به ويمنع التكدس المرورى والإشغالات ومن المقرر إنشاء إتحاد شاغلين للسوق للحفاظ عليه من الإهمال، وتم تدعيم السوق بمنظومة حريق لتكون إنذار مبكر حال حدوث آى حريق، كما تم نشر منظومة مراقبة لمتابعة السوق.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم استحداث 6 مداخل لتسهيل عملية الدخول والخروج للسوق، لافتا إلى أن السوق سيتم تدعيمه بعمال للنظافة وأفراد للأمن، بجانب اتحاد شاغلى السوق للحفاظ عليه، وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وروعى فيه أن يحقق المتطلبات البيئية والإجتماعية والإقتصادية.. 
 

وأشار النائب، إلي انه تم تركيب أنظمة مراقبة بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وكذلك أنظمة للحماية المدنية لحمايته من الحرائق، مشيرا إلى أن السوق سيقضي على ظاهرة الإشغالات فى الشوارع وتوفير بيئة آمنة للباعة الجائلين.

 

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محافظ القاهرة محافظة القاهرة سوق سوهاج الباعة الجائلين أخبار محافظة القاهرة

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