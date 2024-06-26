سمية الخشاب لطلاب ثانوية عامة 2024: "اسقطوا والشهادة قرطسوها" (فيديو)

أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل من خلال تغريداتها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستهدفة طلاب الثانوية العامة، قائلة إن المال أهم من التعليم خلال الفترة المقبلة.

وكتبت: «التعليم مش بيحدد لا مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية».

كما كتبت في تغريدة أخرى: «اللي في ثانوية عامة اليومين دول، الشاطر اللي بيجيب فلوس»، معقبة: "اسقطوا والشهادة قرطسوها".

وتستعرض "الدستور" في "فيديوجراف" أبرز تصريحات الفنانة سمية الخشاب: