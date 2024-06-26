منصة الأحلام.. نجوم وصناع الفن: «Watch it» جذبت جميع الشرائح وأصبحت الأفضل فى الشرق الأوسط

رأى فنانون من جميع المجالات الفنية أن منصة «Watch it» ولدت كبيرة، واستطاعت فى فترة قصيرة تحقيق نجاحات هائلة، عبر تقديم محتوى أصلى جاذب ومهم وهادف، ومتنوع بين جميع الاتجاهات.

وأضافوا أن أهم ما يميز المنصة أنها تعمل على تطوير نفسها بشكل مستمر، وتقدم الدعم للمواهب الشابة، وتهتم بتقديمهم إلى الجمهور خلال أعمالها، كما تراعى جميع شرائح المشاهدين فيما تقدمه من أعمال.

نهال عنبر: أسهمت فى تحقيق التنوع وصدّرت الصورة الصحيحة عن مصر

وجهت الفنانة نهال عنبر الشكر إلى القائمين على المنصة الرقمية «watch it»، التى منحت الكثير من الفرص للشباب، وقدمت مواهب شابة على الساحة الفنية، مثل الفنان عصام عمر فى مسلسل «بالطو»، الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأضافت «نهال»: «المنصة الرقمية watch it أسهمت فى تحقيق التنوّع والبعد عن تصدير العنف للجمهور، مع وجود حملات لتصحيح الأخلاق، بعدما كان هناك من يسعون لتصدير صورة غير صحيحة عن مصر».

وتابعت: «واتش إت صدرت الصورة الصحيحة عن مصر بعيدًا عن العشوائيات، وأعادت ريادة مصر للفن فى الشرق الأوسط من جديد، لأنها تدرك جيدًا أن الفن المصرى يربى أجيالًا».

وأكدت: «تقديم الأكشن مهم ولكن باحترام، ونجحت المنصة فى تحسين صورة مصر.. الدنيا بتتظبط».

أمير عيد: الشباب أكثر روادها وتميزها جعلها الحصان الرابح

أكد النجم أمير عيد أن منصة «Watch it» أصبحت من أهم المنصات المصرية والعربية فى وقتنا الحالى، مضيفًا أنها اكتسبت جمهورًا كبيرًا أصبح ينتظر أعمالها بشغف.

ورأى أن «watch it» خلقت حالة تنافسية فى السوق الدرامية، ودفعت الجميع للتطوير خاصة مع تقديمها أعمالًا مميزة وحصرية ذات أفكار مختلفة، مؤكدًا أن تعاونه مع المنصة كان شيئًا مميزًا للغاية، لأن المسئولين عنها لديهم رؤية وفكر مختلفان ودائمًا ما يفكرون خارج الصندوق.

وأكمل أن القائمين على المنصة يعملون بشكل جيد لوضع مساحة للمبدعين، سواء على مستوى الكتابة أو التمثيل أو الإخراج، ويُحسب لهم منح فرص عديدة للنجوم الشباب والموهوبين، وتصعيدهم إلى أدوار البطولة بأعمال مميزة ومختلفة عما يقدم على المنصات الأخرى.

وتابع: «المنصة تغرد منفردة ولها ملعبها الخاص، واستطاعت الاستحواذ على ثقة المشاهدين ولفت انتباههم، ولهذا كله أنا سعيد للغاية بهذا التعاون المثمر، وأتمنى للمسئولين عن المنصة النجاح فى جميع التجارب».

وكشف عن أنه لم يكن متخوفًا من فكرة عرض أعماله الدرامية على المنصة فقط، لأن الجمهور الشباب أصبح أكثر روادها، وثبت أن المنصة قادرة على تقديم دراما متنوعة أسهمت فى جذب الجمهور.

وواصل: «المحتوى المقدم على المنصة جيد جدًا ومختلف، والمنصة أصبحت من أكثر المنصات شهرة وأوسعها انتشارًا بين الجمهور، فكل أعمالها أصبحت (تريند) وحديث الجمهور».

ولفت إلى أن المنصات أصبحت عنصر جذب للجمهور بشكل كبير، خاصة للشباب، قائلًا: «المستقبل أصبح للديجيتال، والعمل الجيد المخدوم دراميًا وفنيًا يفرض نفسه أيًا كانت وجهة عرضه، والمنصة الحصان الرابح بين جميع المنصات الموجودة».

عمر المهندس: حملت على عاتقها دعم المواهب الشابة وتقديمها للجمهور

قال المخرج عمر المهندس إن المنصة هى الداعم الأول له وهى التى قدمته للجمهور، وأخذت على عاتقها منذ تدشينها دعم المواهب الشابة والاهتمام بها.

وأضاف أن القائمين على المنصة يهتمون بالمحتوى والصورة بشكل كبير، وهو ما جعل الأعمال التى تقدمها عالقة فى ذهن الجمهور، ويظل يبحث عنها ويهتم بمشاهدتها بشكل مستمر.

وذكر أن المنصة أصبحت تضاهى المنصات العالمية والعربية، وتقدم للجمهور وجبات متنوعة من الأعمال الفنية من سينما وتليفزيون ومسرح، وحتى الأعمال الوثائقية، وهو ما يجعلها متكاملة ومتصدرة للمشهد.

وتابع: «أصبحت وجهة للشباب والكبار والصغار ولا تستهدف فئة بعينها، ولكن تقدم محتوى لكل أفراد الأسرة، لأن لها استراتيجية واضحة فى تقديم كل ما هو جديد وجاذب للجمهور، ولا يوجد استسهال فيما يقدم بل هناك جهد وتعب ومجهود مضاعف من القائمين على المنصة بشكل مستمر».

خالد الصاوى: أثرت الفن المصرى وأصبحت الأهم فى المنطقة

لفت الفنان خالد الصاوى إلى أن المنصة الرقمية watch it أصبحت من أهم المنصات فى الشرق الأوسط، لما تعرضه من أعمال فنية جديدة ومختلفة، وإظهار مواهب فنية جديدة على الساحة.

وتابع «الصاوى»: «أنا سعيد بنجاحات المنصة، وتنوع أعمالها، سواء فى المواسم المختلفة، أو خلال الموسم الرمضانى»، مشيرًا إلى أن هذا التنوع أثرى الفن المصرى.

وأوضح أن المنصة الرقمية Watch it تهتم بانتشار الفن، لذا خفضت أسعار الباقات، وهذا غير موجود فى أى منصة رقمية أخرى.

وأضاف أن اهتمام المنصة الرقمية بطرح أعمال أبطالها شباب فقط هى خطوة جيدة ومهمة ومختلفة، وبسبب إيمانها بمواهب الشباب أظهرت لنا الكثير من الأبطال فى الكوميديا والتراجيدى وغيرهما، وهذا الأمر يحسب لها وللقائمين عليها، واهتمت بالأعمال الفنية الكرتونية «الأنيميشن» للأطفال.

حاتم صلاح: منحتنى فرصة البطولة المطلقة

قال الفنان حاتم صلاح إن المنصة الرقمية «Watch it» منحته فرصة الظهور، وقدم بفضلها بطولة مطلقة بمسلسل «على باب العمارة»، الذى ظل متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة ذاتها لمدة طويلة بعد عرضه.

وأوضح «صلاح»، لـ«الدستور»: «منح بطولة مطلقة لشاب يعتبر مخاطرة، لكن المنصة كانت واثقة فى كل الشباب الموهوبين، فى التأليف والإخراج وحتى التمثيل.. وهذا يحسب لها».

وأضاف: «منصة watch it إحدى أهم المنصات فى الشرق الأوسط، وساعدت الكثير من النجوم الشبان، لضخ دماء جديدة فى عالم الفن، كما أنها تفتح بابًا للرزق للكثير من الشباب أمام الكاميرا وخلفها». وتابع: «المنصة تهتم أيضًا بعرض المسلسلات القصيرة المكوّنة من ١٠ حلقات فقط، وهو أمر مهم ويتماشى مع عصر السرعة الذى نعيش فيه، واعتياد الجمهور على مشاهدة الحلقات بمجرد طرحها وقتما يشاء.. فيه ناس بتحب تشوف حلقات المسلسل المفضل ليهم مرة واحدة، كفيلم سينمائى طويل». وأكد: «اهتمام المنصة الرقمية watch it بإظهار الشباب يجعلهم متحمسين، ويبذلون قصارى جهدهم لإنجاح الرهان والفوز به، وهذا يجعل الجمهور يستفيد من مشاهدة عمل فنى ممتع ومميز، وبهذا يكون جميع الأطراف فائزة، وأتوجه بالشكر للمنصة الرقمية وكل من أعطى الفرص للشباب».