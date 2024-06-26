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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازات شهر يوليو 2024.. 11 يوما عطلة رسمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

إجازات شهر يوليو 2024.. تزايدت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل، عن إجازات شهر يوليو 2024، من قبل مواظفي القطاع العام والخاص، وذلك بالتزامن مع إجازة 30 يونيو المقبلة.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يحصل الموظفين على إجازة رسمية يوم 30 يونيو 2024 الموافق يوم الأحد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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لذلك ارتفع البحث عن إجازات شهر يوليو 2024، عبر مؤشر جوجل البحثي ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث يتخلل شهر يوليو المُقبل عدد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لكافة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.

 

وكان الموظفون بالقطاعات الحكومية والخاصة، قد حصلوا على أطول إجازة في عام 2024 التي استمرت لما يقرب من تسعةأيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع.

 

إجازة 30 يونيو 2024

ويتساءل الكثيرون عن موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى، والتي تصادف ذكرى ثورة 30 يونيو، فضلًا عن إجازات شهر يوليو المقبل.

 

وتستعرض "الدستور" كافة التفاصيل حول إجازات شهر يوليو 2024، وذلك في السطور التالية

 

الإجازات الرسمية في يوليو 2024

بحسب جدول الإجازات المعلن من صفحة رئاسة الجمهورية فإن أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية المدفوعة الأجر للعاملين في شهر يوليو 2024 هي كما يلي:

  • الخميس 4 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو).
  • الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446 هـ).
  • الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • الخميس 25 يوليو 2024 (بديلًا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو، ذكرى ثورة 1952).
  • الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).
  • السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

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