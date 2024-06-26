منير فخرى: السفيرة الأمريكية كانت تتوسط لتعيين الوزراء فى عهد مرسى

- قال إنها حاولت الضغط عليه لقبول منصب نائب الرئيس

- أداء محمد مرسى فى البرلمان كان جيدًا لكنه لم يكن يصلح للرئاسة

- كثير من الناس فكروا فى ترك البلد وقت حكم الجماعة تعبيرًا عن رفضهم سياستها

- محافظ الشرقية الأسبق عزازى على عزازى استقال قبل حلف «مرسى» اليمين

- فايزة أبوالنجا تزعمت الاستقالات الجماعية لوزراء حكومة الجنزورى

- مظاهرات ٤ ديسمبر ضد قرارات مرسى كانت بروفة لـ٣٠ يونيو

- قنديل ألح علىّ لأتولى وزارة السياحة لكننى رفضت وقلت له: «أنا مختلف معكم»

- الإخوان سيطروا على عزاء شقيقة المشير طنطاوى فى تحدٍ للقوى المدنية

قال منير فخرى عبدالنور، السياسى البارز، والقيادى بحزب الوفد ووزير السياحة الأسبق، إن كثيرًا من أفراد الشعب المصرى فكروا فى ترك البلد وقت حكم الإخوان، تعبيرًا عن رفضهم سياسات الجماعة بعد وصولها الحكم.

وأضاف «عبدالنور»، خلال الجزء الثانى من حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن محمد مرسى كان يتخذ قرارات كارثية وغير دستورية بالمرة، منذ أول يوم له فى الرئاسة، متابعًا أنه قرر وعدد من الوزراء تقديم استقالاتهم من الحكومة.

وأكمل أن السفير محمد رفاعة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد محمد مرسى، دعاه على العشاء فى منزله، ووجد عنده سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وزوجها، وعرض عليه تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر كان غريبًا بالنسبة له.

.. وإلى نص الحوار:

■ كيف استقبلت خبر وصول محمد مرسى إلى الرئاسة؟

- أولًا، فكر كثير من الناس فى ترك البلد وقت حكم الإخوان، تعبيرًا عن رفضهم سياسات الجماعة بعد وصولها الحكم، وكنت على علاقة شخصية مع محمد مرسى، حيث تزاملنا مع بعضنا فى مجلس الشعب، من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٥، وكان قائد مجموعة الـ«١٧»، وهو عدد نواب الإخوان فى هذا البرلمان.

وكان أداء محمد مرسى فى مجلس الشعب جيدًا، لكنه لم يكن يصلح لأن يكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية، واستغربت كثيرًا عند سماعى خبر ترشحه.

وقدم محافظ الشرقية، عزازى على عزازى، استقالته قبل حلف محمد مرسى اليمين، وقال: «لا يمكننى التعامل مع أشخاص أختلف معهم على المستوى السياسى».

■ ما كواليس أول لقاء جمعك بمحمد مرسى؟

- فى أول يوم أربعاء من شهر يوليو ٢٠١٢، طُلب من مجلس الوزراء أن يجتمع فى الاتحادية مع رئيس الجمهورية حينها محمد مرسى، واصطففنا وسلمنا عليه، وحينها عانقنى وأخذنى فى حضنه، وهذا كان بمثابة إحراج كبير لى.

وكان دائمًا ما يشيد بى، وهذا كان أمرًا غريبًا بالنسبة لى، وكان يتعمد إرسال رسائل بأننى قريب من فكرهم، وهذا غير صحيح بالمرة، وبعد قرار محمد مرسى دعوة مجلس الشعب للانعقاد، اتصلت بعدد من الوزراء لتقديم استقالتنا بسبب اتخاذ الرئيس قرارًا غير دستورى، وبعد هذا القرار بدأت سلسلة القرارات الكارثية الأخرى.

■ لماذا رفضت طلب هشام قنديل تولى وزارة السياحة؟

- بعد حلف محمد مرسى اليمين فى يوم الأربعاء الأخير من شهر يوليو، اتصل بى «الجنزورى» من أجل إبلاغى بأن اجتماع مجلس الوزراء سيكون فى الاتحادية، وفى هذا الوقت كنا فى حالة تشتت بسبب عدم اتخاذ قرار بالاستمرار فى حكومة الإخوان من عدمه.

وطلبت فى اجتماع المجلس الكلمة من «مرسى»، من أجل وضع النقاط فوق الحروف، حيث لم يكن عندى استعداد للاستمرار فى الحكومة معه، وكان موقفى محسومًا، ليرد علىّ «مرسى» قائلًا: «كلكم عايزين تمشوا زى عزازى محافظ الشرقية».

وطلب منى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة «مرسى»، أن أتولى وزارة السياحة فى ذلك الوقت، لكننى رفضت وقلت له «أنا مختلف معكم»، لكنه لم يستسلم واستمر فى الإلحاح علىّ، خاصة بعد رفض وزير التموين الاستمرار فى الوزارة، كما أن الكثير من العمال والموظفين فى الوزارات المختلفة كانوا يعلمون أن الوزراء لن يستمروا فى هذه الحكومة التى بدأت بقرارات كارثية وغير دستورية.

وعرض هشام قنديل علىّ تولى وزارة السياحة مرة أخرى وترجانى لكى أقبلها بعد رفض عدد من الوزراء تولى حقائب وزارية.

وقلت لهشام قنديل إننى أرفض تولى الوزارة لأننى مختلف معهم وسأختلف من أول جلسة، لكننى لن أختفى من الساحة السياسية.

وطلب هشام قنديل مقابلتى، وبالفعل قابلته فى وزارة الاستثمار، ووقتها أخبرته بأننى لست مريضًا، ولكننى لا أستطيع العمل مع الإخوان لأننى مختلف معهم.

ولم أتحدث مع أحد من أعضاء حزب الوفد حول المنصب المعروض علىّ، لأنه لم يكن لدىّ استعداد للاستمرار، وفى شهر يوليو السابق للأحداث، كنت أقول للناس حولى إننى سأرفض الوزارة، وأؤكد لهم أنها ليست وظيفة، وأنه لا بد أن يكون معى فريق متناغم، ولهذا لم آخذ رأى أحد فى رفض الوزارة.

وطلب منى الدكتور كمال الجنزورى قبول الوزارة، لكننى لم أقبلها، وخلال جلسة لى مع هشام قنديل طلب منى ترشيح شخص للوزارة، فأخبرته باسمين، أحدهما كان هشام زعزوع الذى قبل المنصب، وطلب منى «قنديل» أن أحدثه على الهاتف لأنه يخشى من رفضه إذا طلب منه هو، وعندما أخبرت «زعزوع» طلبت منه التفكير، ولكن الأخير قال لى إنه موافق وإن الأمر لا يحتاج للتفكير، وعدت إلى «قنديل» وأخبرته بذلك.

■ ألم تتوقع سقوط الجماعة حينها؟

- فى يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٣، آخر خطبة ألقاها «مرسى»، قال: «أنتم لا تريدون التعاون معنا»، وذكر اسمى.

وعقدت رهانًا على نهاية حكم الإخوان، وذلك لمحاولتهم السيطرة على مفاصل الدولة، وهذا رأيناه خلال ١٢ شهرًا، وعندما تعود لمواقف مختلفة ترى أن هدفهم كان السيطرة على الدولة فى كل شىء.

■ كيف رأيت الاحتفال بنصر أكتوبر فى ٢٠١٢؟

- قبل خروجى من الوزارة بـ٥ أيام، وبالتحديد يوم ٢٨ يونيو ٢٠١٢، كانت شقيقة المشير طنطاوى قد توفيت، وأقيم عزاء خاص بها، ومحمد مرسى كان رئيسًا للجمهورية، ووقتها سيطرت قيادات الإخوان على قاعة العزاء وكأنهم أصحاب المكان، وكانت العملية وكأنها حالة تحدٍ.

وقدمت واجب العزاء وظللت فى القاعة فترة طويلة ثم خرجت، وخلال ذلك الوقت قابلت اللواء محمد العصار، وكانت هناك حالة ود بيننا، وقلت له هل سنظل نتفرج طويلًا؟ قال لى «لا لا تُخطئ، إحنا قلنا الجيش سيخرج من السياسة والشارع قارئ للديمقراطية وسنحترم كل قواعد الديمقراطية»، وضرب مثلًا بدول أوروبا الشرقية التى أجرت انتخابات بعد انهيار الحزب الشيوعى، والحزب الجديد لم ينجح فى حل المشاكل التى تراكمت على مدار السنوات، وفى الانتخابات الثانية سقط سقوطًا كبيرًا، وقال إن ذلك سيحدث عندنا أيضًا.

وقلت له: «سيحدث لو حدثت انتخابات ثانية وهى لن تكون»، ولكن اللواء العصار كان صادقًا وكان أمينًا واقتنعت بصدقه.

لكن موقف القوات المسلحة بعد يوم الاحتفال بـ٦ أكتوبر، وهو يوم النصر، قد تغير خاصة بعدما وجدنا قتلة الرئيس السادات فى مقدمة الاحتفال.

■ ألم ترَ أن تلك الاحتفالية كانت نوعًا من الكيد السياسى؟

- المشهد كان عبثيًا وهو دليل على الاختلاف فى التوجه والثقافة والفكر والوطنية، لأنه من الممكن أن أختلف مع شخص، ولكن لا يمكن لأحد أن يختلف حول الرئيس السادات الذى يعتبر رمزًا ويجب أن يُحترم، وهو صاحب قرار الحرب والسلام.

والأخطاء تراكمت يومًا بعد يوم وأدت إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لأن الشعب لم يتقبلها على الإطلاق لأنها أخطاء فادحة، ومرسى وقع فى خطأين، الأول إقالة النائب العام، وهو دستوريًا محصن، وتعيين نائب عام حتى يقبض على الناس يمينًا ويسارًا وعلى كل من يعارضهم، والقانونيون لم يتقبلوا هذه القرارات على الإطلاق.

والخطأ الثانى هو الإعلان الدستورى الذى جعل كل قرارات «مرسى» محصنة بما يخالف الدستور، وصدر هذا القرار يوم ٢١ نوفمبر، وفى أقل من ساعتين بعدها ودون أى ترتيب أو اتصال بين القوى المدنية المختلفة، انتقلت قيادات هذه القوى المدنية إلى حزب الوفد للتعبير عن موقفها.

وكنت مدعوًا يومها لعشاء خارج القاهرة، وتلقيت رسالة وطلب منى القدوم للحزب فورًا وعدت له سريعًا، ووجدت حمدين صباحى ومحمد البرادعى ونقيب المحامين وكل ما يمكن أن تتخيله من القيادات المدنية التى تختلف فيما بينها، ولكن اتفقت على رفض الإعلان وتقرر تشكيل جبهة الإنقاذ واتفقنا على عقد اجتماع يوم ٢٤ نوفمبر فى حزب مصر الديمقراطى، وقررنا مقاطعة محمد مرسى مقاطعة شاملة، والخروج بمظاهرات كل جمعة بميدان التحرير من نقاط مختلفة، وقد كانت، وردًا على ذلك دعا «مرسى» القوى الوطنية للحوار.

والإخوان قرروا محاصرة المحكمة الدستورية ليمنعوا المستشارين من الوصول إلى مكاتبهم، ويمنعوا هذه المحكمة من الانعقاد من أجل النظر فى القضايا.

وحاصر الإخوان المحكمة الدستورية لمدة ١٨ يومًا، ولم تتمكن من الانعقاد إلا يوم ١٥ يناير ٢٠١٣، ثم اتجهت الجماعة بعد ذلك لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة حازم صلاح أبوإسماعيل.

وأصدرت جبهة الإنقاذ بيانًا ردًا على دعوة محمد مرسى لنا للحوار، ورفض البيان الحوار وقال لن نتحرك إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى، أو سنطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وكان ردنا قاطعًا.

■ فى أحداث الاتحادية يوم ٤ ديسمبر.. فض الإخوان الاعتصام أمام القصر الجمهورى بكل عنف.. كيف رأيت ذلك؟

- جبهة الإنقاذ هى التى نظمت مظاهرة ٤ ديسمبر، فى يوم ٣ ديسمبر اجتمع الفريق أول عبدالفتاح السيسى مع قيادات «الداخلية»، وأعلنوا عن أن الجيش والشرطة يمثلان أساس الأمن فى مصر، وأنهما لن يعترضا حركة الشارع المصرى، وطالما أن الشارع يعبر بسلمية عن رأيه، فسوف يحميان هذا الحراك السلمى، وهذه كانت إشارة لنا وفهمناها بوضوح جدًا، أن أى تحرك لن تمنعه الشرطة، وبالفعل خرجت هذه المظاهرة الرائعة يوم ٤ إلى الاتحادية.

ووصلنا إلى الاتحادية وكانت أبوابها مفتوحة، ثم جاءتنا رسالة بأن الإخوان سيبدأون بالضرب باستخدام السلاح، وكان هناك مَن نصب الخيام واعتصم فيها، وفى اليوم الثانى أحرق الإخوان الخيام وضربوا المعتصمين.

ومظاهرة يوم ٤ ديسمبر ضد «مرسى» وقراراته كانت فى غاية الأهمية، لأنها كانت بمثابة «بروفة» لـ٣٠ يونيو.

■ كيف ردت جبهة الإنقاذ على مسألة فض الاعتصام؟

- لم ترد جبهة الإنقاذ على ما فعله الإخوان أمام الاتحادية، ثم جاءتنا دعوة من محمد مرسى للحوار فى أواخر ديسمبر، وفى أوائل يناير صدر بيان لجبهة الإنقاذ برفض الحوار، وفى فبراير حاول الجيش التدخل لمحاولة لم الشمل.

واجتمعنا مع محمد البرادعى فى حزب الدستور، فقال لنا إنه لن يذهب، فقلنا له كيف لا تذهب.. القوات المسلحة دعتنا للحوار ويجب أن نلبى الدعوة، فقال إذن نحدد اثنين منا للذهاب، فحددنا عمرو موسى ومنير عبدالنور، ثم جاءت لى مكالمة فى الساعة الـ٣ بعد الظهر تفيد بأن الاجتماع قد ألغى.

■ ما تفاصيل استقالتكم الجماعية من الحكومة؟

- كان محمد مرسى يتخذ قرارات كارثية وغير دستورية بالمرة منذ أول يوم له فى الرئاسة، ومَن تحمس وتزعم قرار استقالتنا جميعًا من الحكومة كانت الوزيرة فايزة أبوالنجا، إضافة إلى وزيرى العدل والتنمية المحلية، وكذلك الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، ومحمد سالم وزير الاتصالات.

وذهبنا للدكتور الجنزورى وطلبنا منه أن يتقدم بالاستقالة، وعلى الفور اتصل بالمشير، الذى قال له: «روح طمنهم بأن المجلس العسكرى سيجتمع غدًا للسيطرة على الوضع».

واستمرت وزارة «الجنزورى» لـ٢ أغسطس، والسفير محمد رفاعة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد محمد مرسى دعانى على العشاء فى منزله، ووجدت عنده سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وزوجها، وعرض علىّ تعيينى نائبًا لرئيس الجمهورية، وهذا كان أمرًا غريبًا بالنسبة لى.

وعلمت أن الرئيس مرسى طلب تعيين ٣ نواب له، شاب وامرأة وقبطى، وعلى الفور رفضت، والسفيرة الأمريكية هى التى كانت تتوسط من أجل القبول بالمنصب.