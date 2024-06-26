عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

يستعد منتخب مصر تحت ٢٣ عامًا، بقيادة المدير الفنى البرازيلى روجيرو ميكالى، للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية «باريس ٢٠٢٤»، لكن يبدو أن «ميكالى» يواجه العديد من الصعوبات فى المشاركة، خاصة فى مسألة التعامل مع اتحاد الكرة المصرى، بعدما أبدى غضبه بشدة تجاه مسئولى «الجبلاية»، وأخبرهم بأن أغلب الملفات لا يتم التعامل معها بواسطة المسئولين ومنظومة الاتحاد.

وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن «ميكالى» أبدى انزعاجه من تباطؤ مسئولى اتحاد الكرة فى ملف إرسال الخطابات للأندية التى تضم بين صفوفها اللاعبين المحترفين الذين حددهم للمشاركة، خاصة فيما يتعلق باللاعبين فوق السن الذين سيضيفهم لقائمته النهائية فى منافسات الأوليمبياد.

وأوضحت المصادر أن «البرازيلى» ركز فى الأيام الأخيرة على حل بعض المشاكل والأزمات مع اتحاد الكرة، بما فيها ملف إرسال الخطابات للأندية، وكذلك ملف الوديات المطلوبة قبل انطلاق المنافسات، مع البحث عن حل لمسألة عدم الحصول على موافقة الأهلى حتى الآن بخصوص إمكانية انضمام عدد من الأسماء لقائمة الأوليمبياد، من بينهم إمام عاشور، ومحمد الشناوى، ومصطفى شوبير، ومحمد عبدالمنعم.

وبالتواصل مع مصدر بنادى ليفربول، علمت «الدستور» أن النادى الإنجليزى لم يتلق حتى الآن أى خطاب يتعلق بطلب الحصول على إذن لمشاركة محمد صلاح فى الأوليمبياد، ما يعنى أن «مو» بات بعيدًا عن الوجود مع «الفراعنة الصغار» فى باريس، بسبب ارتباطه بالمعسكر الإعدادى للموسم الجديد.

وبالمثل، كان نادى طرابزون سبور التركى قد أعلن عن رفضه السماح للاعبه المحترف محمود حسن تريزيجيه بالذهاب إلى باريس لخوض منافسات الأوليمبياد رفقة المنتخب المصرى، بعدما طلب اللاعب ذلك بصفة شخصية، وذلك من أجل ارتباط الفريق بخوض منافسات الملحق المؤهل لبطولة الدورى الأوروبى.

ويظل مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسى، هو الخيار المحتمل لدى «ميكالى» لتدعيم قائمته، التى ستضم ١٨ لاعبًا منهم ٣ أكبر من ٢٣ عامًا.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية قبل انطلاق الأوليمبياد، تأكدت مواجهة منتخب مصر مع نظيره العراق، مع اقتراب الجبلاية من التوصل لاتفاق على مواجهة منتخب أوكرانيا أيضًا.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من دورة الألعاب الأوليمبية «باريس ٢٠٢٤»، رفقة منتخبات إسبانيا، وصيف النسخة السابقة بأوليمبياد طوكيو، وجزر الدومينيكان وأوزبكستان.

ويستهل «الفراعنة الصغار» مشوارهم فى الأوليمبياد بمواجهة جزر الدومينيكان على ملعب «لا بوجوار» يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو، ثم مواجهة أوزبكستان، وصيف آسيا، على نفس الملعب يوم ٢٧ من الشهر ذاته، ثم يصطدم فى مشواره بدور المجموعات مع إسبانيا، على ملعب بوردو يوم ٣٠ يوليو المقبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأوليمبياد باريس باحتلاله المركز الثانى فى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ عامًا، التى أُقيمت فى المغرب، بعدما خسر فى النهائى على يد البلد المضيف.

وكان منتخب «الفراعنة الصغار» قد ودع أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠ من دور الـ١٦ على يد المنتخب البرازيلى، الذى تُوج فى النهاية بالميدالية الذهبية للمنافسات. تجدر الإشارة إلى أن البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الأوليمبى، كان قد قاد البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية فى أوليمبياد ريو دى جانيرو فى عام ٢٠١٦، بمشاركة اللاعب نيمار دا سيلفا، جناح فريق الهلال السعودى حاليًا.