الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جالانت وسوليفان يناقشان الحاجة لتغيير "الواقع الأمنى" على الحدود بين لبنان وإسرائيل

جيك سوليفان
جيك سوليفان

كشفت وكالة رويترز بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يناقشان الحاجة لتغيير "الواقع الأمني" على الحدود بين لبنان وإسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عقب لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن هناك تقدما في المباحثات مع واشنطن لتذليل العقبات وتسليم صفقات الذخائر العالقة إلى إسرائيل.

القاهرة الإخبارية الواقع الأمني الحدود لبنان إسرائيل

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