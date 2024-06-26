وزير الرى يدشن مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال فى جنوب السودان

في إطار زيارته لدولة جنوب السودان الشقيقة، قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بتدشين "مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال" بمدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، بحضور عدد من الوزراء بحكومة جنوب السودان، وتور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة، والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الجنوب سودانى، ولفيف من كبار المسئولين بالحكومة الفيدرالية وبولاية الوحدة وممثلى الوحدات المحلية ووزارة الداخلية، وعدد كبير من المواطنين.

وفى كلمته في إحتفالية تدشين المشروع، صرح الدكتور هانى سويلم بأن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة، حيث يمتد التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإزالة الحشائش المائية والعوائق من مجرى بحر الغزال لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، مما يُسهم في زيادة كفاءة المجرى المائي، مشيرًا إلى أنه تم شراء المعدات الميكانيكية لتنفيذ المشروع بمنحة مصرية وشحنها الى مواقع العمل وتنفيذ أعمال التطهيرات لما يقرب من ١٥.٥٠ كيلومتر بعرض ٥٠ مترا من إجمالي ٣٠ كيلومترا حتى تاريخه.

مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال

أعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بتدشين "مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال"، والذى يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطني جنوب السودان، وهو ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من فتح المسار للسفن والمراكب في عرض المجرى وتواجد المواطنين وقيامهم بمهنة الصيد بمجرى بحر الغزال.

من جانبه أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تدشين المشروع يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبيهما، مما يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، داعيًا للاستمرار في أعمال التطهيرات تمهيدًا للبدء في مشروعات أخرى مماثلة في مناطق أخرى.

وتوجه تور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة بخالص الشكر للوزراء على التنسيق القائم بين سيادتهما، والذى أثمر عن أنجاز هذا المشروع الهام، داعيًا لاستمرار مثل هذه المشروعات لما لمسه الجميع من إيجابيات المشروع وفوائده على المواطنين، وهو ما انعكس بوضوح على حرص الكثير من المواطنين على المشاركة في هذه الاحتفالية لتوجيه الشكر للحكومة المصرية.

وتوجه أحد المواطنين- في كلمة ألقاها ممثلًا عن الأهالى في منطقة المشروع- بالثناء على المشروع الذى أدى لتراجع مناسيب المياه فى المناطق التى كانت تتعرض للغرق، وحماية المواطنين ومنازلهم والثروة الحيوانية بالمنطقة، بالإضافة لتحسين الملاحة النهرية والتى تعد بالغة الأهمية فى انتقال المواطنين بجنوب السودان.