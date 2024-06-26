الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرى يدشن مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال فى جنوب السودان

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

في إطار زيارته لدولة جنوب السودان الشقيقة، قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، بتدشين "مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال" بمدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، بحضور عدد من الوزراء بحكومة جنوب السودان، وتور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة، والسفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في البرلمان الجنوب سودانى، ولفيف من كبار المسئولين بالحكومة الفيدرالية وبولاية الوحدة وممثلى الوحدات المحلية ووزارة الداخلية، وعدد كبير من المواطنين.

وفى كلمته في إحتفالية تدشين المشروع، صرح الدكتور هانى سويلم بأن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة، حيث يمتد التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لإزالة الحشائش المائية والعوائق من مجرى بحر الغزال لتحسين الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، مما يُسهم في زيادة كفاءة المجرى المائي، مشيرًا إلى أنه تم شراء المعدات الميكانيكية لتنفيذ المشروع بمنحة مصرية وشحنها الى مواقع العمل وتنفيذ أعمال التطهيرات لما يقرب من ١٥.٥٠ كيلومتر بعرض ٥٠ مترا من إجمالي ٣٠ كيلومترا حتى تاريخه.

مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال

أعرب الدكتور هانى سويلم عن سعادته بتدشين "مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال"، والذى يعكس إلتزام مصر بدعم جهود دولة جنوب السودان في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لمواطني جنوب السودان، وهو ما  نشاهده اليوم على أرض الواقع من فتح المسار للسفن والمراكب في عرض المجرى وتواجد المواطنين وقيامهم بمهنة الصيد بمجرى بحر الغزال.

من جانبه أشاد بال ماي دينج بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم قطاع الموارد المائية في جنوب السودان، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ودعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تدشين المشروع يعكس التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجال الموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبيهما، مما يمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي، داعيًا للاستمرار في أعمال التطهيرات تمهيدًا للبدء في مشروعات أخرى مماثلة في مناطق أخرى.

txt

لافتتاح مشروعات تنموية تُنفذها مصر.. وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان

txt

وزير الرى: 96.57% نسبة حسم الشكاوى من يناير 2021 حتى مايو 2024

وتوجه تور تينجوارا القائم بأعمال حاكم ولاية الوحدة بخالص الشكر للوزراء على التنسيق القائم بين سيادتهما، والذى أثمر عن أنجاز هذا المشروع الهام، داعيًا لاستمرار مثل هذه المشروعات لما لمسه الجميع من إيجابيات المشروع وفوائده على المواطنين، وهو ما انعكس بوضوح على حرص الكثير من المواطنين على المشاركة في هذه الاحتفالية لتوجيه الشكر للحكومة المصرية.

وتوجه أحد المواطنين- في كلمة ألقاها ممثلًا عن الأهالى في منطقة المشروع- بالثناء على المشروع الذى أدى لتراجع مناسيب المياه فى المناطق التى كانت تتعرض للغرق، وحماية المواطنين ومنازلهم والثروة الحيوانية بالمنطقة، بالإضافة لتحسين الملاحة النهرية والتى تعد بالغة الأهمية فى انتقال المواطنين بجنوب السودان.

وزير الري بحر الغزال جنوب السودان العلاقات المصرية الجنوب سودانية مصر التنمية المستدامة

مواد متعلقة

تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى.. سويلم يصل إلى جنوب السودان فى مستهل زيارة رسمية

لافتتاح مشروعات تنموية تُنفذها مصر.. وزير الرى يتوجه إلى جنوب السودان

توجيه من وزير الرى بشأن "الحشائش" التى تظهر فى الترع أو المصارف

"الرى" تكشف حقيقة ظهور المليارات من نبات "الخس المائى" فى نهر النيل

أكد عدم رصد أى حالات تعدٍ خلال العيد.. وزير الرى يتابع حالة مجرى نهر النيل

"الزراعة": حقل تجربة لنبات الجوجوبا فى منطقة غرب غرب المنيا

وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على مناسيب المصارف خلال العيد

توجيه من وزير الرى بشأن المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

التفاصيل الكاملة.. حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

الدستور تشارك فى حملة "حياة كريمة" لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة

"معاريف": الشاباك اتخذ إجراءات لحماية نتنياهو بعد تهديده بالتصفية

مصرع فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع بالعجوزة

إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

أحمد غنام

WATCH IT.. للأصالة «منصة»

سارة سعودي

Watch it.. ولِدت كبيرة

سيد الابنودى

Watch it.. قصة نجاح مصرية «رقمية»

صور

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

لحظات فارقة.. أهالى طلاب الثانوية العامة بروض الفرج ينتظرون أبناءهم أمام اللجان

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينت يحذر من مغادرة الإسرائيليين لدولة الاحتلال بسبب ظروف الحرب

بن جفير: تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج فى إطار إجراءات الردع

من هم "الحريديم" ولماذا يرفضون الالتحاق بالجيش الإسرائيلى؟