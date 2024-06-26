الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوكيل يستقبل مسئولى محطة "باكش2" النووية المجرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل د.أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمكتبه، مساء اليوم، وفد عال المستوى من محطة "باكش2" النووية المجرية برئاسة جرجيلي جاكلي – رئيس مجلس إدارة محطة "باكش2" النووية، وحضر معه  لازلو غابور – مدير البرامج والمشروعات وأتيلا هوجيكز – رئيس قسم العلاقات الخارجية، كما حضر أيضا مع الوفد المجرى أوندراش إيرماكوفاتشى - سفير المجر بالقاهرة، وذلك بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعباسية بالقاهرة.

كما حضر اللقاء أيضا من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد بدوي – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة (رئيس محطة الضبعة النووية) والمهندس خالد عطية، النائب الأول لمشروع محطة الضبعة النووية والمهندس حسام على، النائب الثاني لمشروع محطة الضبعة النووية.

وتناول د.أمجد الوكيل بعد الترحيب بالوفد المجري أوجه التعاون بين محطة الضبعة النووية ومحطة "باكش2" النووية بالمجر وبخاصة في ظل أن محطة "باكش2" تستخدم تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER-1200 نفس التكنولوجيا المستخدمة بمشروع الضبعة النووي، بالإضافة إلى أن المقاول العام الروسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة هو القائم أيضًا بإنشاء محطة باكش2.

وأكد أنه منذ بدء مشروع المحطة النووية بالضبعة تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانية الأولى للوحدات الأربع، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الاولى والثانية، حيث أنه في ٢٣ يناير من العام الجاري شهد موقع المحطة النووية بالضبعة اتمام أعمال الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الرابعة، ووضع حجر الأساس للمشروع لإعلان دخول مشروع المحطة النووية بالضبعة بوحداته الأربع الى مرحلة الانشاءات الكبرى بمشاركة وتشريف رئيس الجمهورية ورئيس روسيا الاتحادية عبر الفيديو كونفرانس.

وأشاد جاكلي، رئيس مجلس إدارة محطة "باكش2" النووية بحجم الإنجاز المحقق بمشروع الضبعة، وأشار أنه "من المهم جدًا تبادل الخبرات مع المشروع الرائد لمحطة الضبعة النووية التي يتم بناؤها بتكنولوجيا VVER الروسية المماثلة لمحطة باكش 2 المجرية" وخاصة في ضوء تقدم مشروع الضبعة مقارنة بالمشروع المجري ودخول محطة الضبعة النووية مرحلة الإنشاءات الكبري.

وأيضا أعرب السفير المجرى عن تطلع الجانب المجرى في الانتهاء من بروتوكول للتعاون، وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا مفاعلات الـ VVER-1200 للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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