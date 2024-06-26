الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد قشقوش يطالب بضرورة اتحاد غزة والضفة الغربية لإنهاء الانقسام الفلسطينى (فيديو)

غزة
غزة

أشار اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية هي فقط الي تستطيع تمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحًا أن الأحداث الجارية داخل فلسطين تعتبر صراعًا من أجل البقاء.

وأكد قشقوش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، على ضرورة اتحاد العرب من أجل الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، وإنقاذ ما تبقى داخل قطاع غزة، مشددًا على أهمية اتحاد الضفة الغربية مع قطاع غزة في الوقت الحالي، وإذا لم يحدث ذلك الأمر، ستستمر أزمة الانقسام هذه إلى الأبد، وستتوارث الأجيال القادمة هذا الصراع الدموي داخل الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يساعد الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه.

وأضاف أن الاحتلال لا يريد حدوث أي هدوء في المنطقة، مشيرًا إلى وضع لبنان المحرج والصعب بشكل كبير، كونها غير قادرة على تداعيات الدخول في حرب خلال الوقت الراهن.

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