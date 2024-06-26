إبراهيما نداى يكشف لـ"الدستور" حقيقة فسخ عقده مع الزمالك

كشف السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك عن حقيقة فسخ تعاقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية، وقال نداي لـ«الدستور»: "كل ما تردد عن طلبي فسخ عقدي مع الزمالك غير صحيح".

وتابع: "عقدي ينتهي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري ولذلك سأرحل".

وأضاف: "لم يطلب مني أحد الاستمرار مع الزمالك من عدمه في الموسم المقبل".

وما زال الغموض يسيطر بمصير فك القيد لنادي الزمالك خلال الموسم المقبل وسط الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، ووجود مديونية كبيرة على النادي بسبب القضايا الخارجية من عدة أطراف.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التعاقد مع الروسي ديمتري ياكوفيلف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وجاء تعاقد نادي الزمالك، مع المحترف الروسي، بناءً على طلب البرازيلي كارلوس شوانكي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

وتولى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة الطائرة، ملف التفاوض مع المحترف الروسي.

ويمتلك ديمتري ياكوفيلف سيرة ذاتية ممتازة، إذ لعب لأندية: "دينامو أوليمب ودينامو موسكو ونيفتوتشيميك بورجاس البلغاري وفاكيل نوفي يورنجوي ونيفتيانيك أورينبورج وينسي كراسنويارسك وكوزباس كيميروفو".

وحصد خلال مشواره العديد من الألقاب والبطولات، ومنها: "كأس السوبر الروسي، وكأس بلغاريا وكأس السوبر البلغاري، بالإضافة إلى الدوري الروسي للناشئين"، كما يمتلك في سجلاته 3 ألقاب دولية وهي: "لقب بطولة أوروبا تحت 21 عامًا ولقب بطولة كأس العالم تحت 21 عامًا ولقب بطولة جامعة FISU العالمية".