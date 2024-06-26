الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زلات لسان وتشتت فى الانتباه.. تحديات بايدن وترامب بالمناظرة الرئاسية غدًا

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

اعتبرت مجلة نيويوركر الأمريكية أن كلا من الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لديهما الكثير من العقبات والتحديات خلال المناظرة الرئاسية الأولي المقررة، غدا الخميس، في إطار الاستعدادات لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ترامب وبايدن

وقالت المجلة إنه وفي المناظرة الرئاسية غدا الخميس، سيواجه جو بايدن ودونالد ترامب في مباراة العودة التاريخية، مشيرة إلى أنهما بالإضافة إلى كونهما أقدم مرشحي الأحزاب الرئيسية في التاريخ الأمريكي، فهما سياسيان يكافحان لصياغة أفكارهما بوضوح ويبدو أنهما في بعض الأحيان تربطهما علاقة عدائية باللغة كما هو الحال مع بعضهما البعض. 

أزمة ترامب 

وقالت المجلة إن ترامب على وجه الخصوص يواجه عددا من الأمور منها: الغموض، وتشتت الانتباه، والخلط بين أسماء العلم، والإفراط في استخدام كلمات الحشو.

ووفقا للمجلة فإن كلا من المرشحين هما فريسة للأخطاء اللغوية بشكل عام لاسيما مع كبرهما في السن، ويمكن أن يبدو كلاهما عازمين على تقديم أقل قدر ممكن من المعلومات.

مناظرة بايدن وترامب

وعلى سبيل المثال عندما سأل أحد المحاورين الرئيس بايدن حول أزمة التضخم وان زيادة الأجور لم تواكب ارتفاع الأسعار بسبب التضخم قال: لقد تجاوزت الزيادات في الأجور تكلفة التضخم، والتي تتحدث عنها بالأسعار التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا. أسعار ما قبل كوفيد ليست هي نفسها سواء كانت كذلك أم لا.

تفاصيل مناظرة بايدن وترامب

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، إن جو بايدن ودونالد ترامب لم يصعدا إلى مرحلة المناظرة منذ مواجهتهما الأخيرة في عام 2020، بينما يزداد موسم الانتخابات الأمريكية سخونة، والمناظرة الأولى بين الرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب، يفصلنا عنها يوم، وستكون من بين مناظرتين على الأقل قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في 5 نوفمبر المقبل.

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