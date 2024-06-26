بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024.. تزايدت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيثُ تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الدبلومات (الدبلوم الفني الصناعي، والزاعي، والتجاري) بمختلف الأنظمة 3 أو 5 سنوات.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم في نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2024 على بوابة نتائج التعليم الفني من خلال رقم الجلوس الخاص بالطلاب، إلى جانب نشرها في المدارس الثانوية الفنية في اليوم التالي لإعتمادها وإعلانها إلكترونيا.

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وخطوات الاستعلام عليها من الموقع الرسمي للوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

تزايدت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل، عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلوم الفني الصناعي او الزراعي او التجاري بمختلف الانظمة 3 أو 5 سنوات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

ومن خلال بوابة نتائج التعليم الفني، يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجي التطبيقي، بعد اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: قم بالدخول على بوابة التعليم الفني.

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "نتائج الامتحانات".

الخطوة الثالثة: قم باختيار التخصص "تجاري"

الخطوة الرابعة: قم بكتابة رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص لذلك.

الخطوة الخامسة: يجب عليك مراجعة صحة رقم الجلوس المدخل للحصول على النتيجة بكل دقة وسهولة.

الخطوة السادسة: قم بالضغط على على أيقونة "عرض النتيجة".

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، بتخصصاته كافة.

اقرأ أيضاً