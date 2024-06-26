ذروة قياسية على الكهرباء.. شركات الطاقة بالهند توسع قدراتها من مصادر الطاقة المتجددة

تشهد الهند طلبًا قياسيًا على الطاقة، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي وأزمة المناخ، كما تعمل شركات الطاقة على توسيع قدراتها من مصادر الطاقة المتجددة، حتى مع تزايد اعتماد البلاد على الفحم.

وبحسب صحيفة فوربس انديا، فقد تمر صناعة الطاقة في الهند بلحظة تحت الشمس بكل معنى الكلمة، وهناك سببان رئيسيان، الأول هو الطلب المتزايد وغير المسبوق على الطاقة، والثاني هو الأهداف الطموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء التي حددتها البلاد، والتي من المقرر أن تقودها مصادر الطاقة المتجددة.

ذروة قياسية في الطلب على الكهرباء



وسجلت الهند ذروة قياسية في الطلب على الكهرباء بلغت 250 جيجاوات في 30 مايو، وتستعد وزارة الطاقة للوصول إلى 260 جيجاوات في يونيو. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر التي تجتاح البلاد، مما أدى إلى زيادة الطلب على معدات التبريد مثل مكيفات الهواء.

وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي هو سبب آخر لارتفاع الطلب على الطاقة. وقال صندوق النقد الدولي إن الهند ستظل الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في عام 2024، وفي أحدث توقعاته، رفع توقعات النمو في الهند لهذا العام من 6.5 في المائة إلى 6.8 في المائة.

كما رفع بنك الاحتياطي الهندي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، توقعات الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025 إلى 7.2% من 7% سابقًا. يقول سابياساتشي ماجومدار، كبير المديرين في شركة كير إيدج للتصنيفات الائتمانية، إنه من المعتقد بشكل عام أن الطلب على الطاقة ينمو بنسبة 0.9 في المائة تقريبًا من الطلب على الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مدى العقدين المقبلين، من المتوقع أن تمثل احتياجات الهند من الطاقة ربع الطلب العالمي، مع توقعات تشير إلى زيادة بنسبة 25 إلى 35 في المائة في الطلب بحلول عام 2030، كما يقول ساجار أداني. المدير التنفيذي لشركة Adani Green Energy Limited (AGEL).

وترتبط هذه الزيادة بشكل معقد بخطط الهند الطموحة لتطوير البنية التحتية، والتي تشمل الطرق وموانئ السكك الحديدية والمطارات، وكلها تتطلب توسيع قدرات الطاقة.

وكان الحل المباشر لتلبية الطلب المتزايد هو زيادة قدرات الطاقة الحرارية، بقيادة الفحم والغاز. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتكثيف محطات الطاقة الحرارية وتشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز بكامل طاقتها.

وفي الوقت نفسه، ومن عجيب المفارقات أن تخضير الشبكة يقع في قلب صناعة الطاقة في الهند.

ولا يزال الفحم مهمًا في توليد الطاقة، وسيظل كذلك، لكن مساهمته في إجمالي القدرة المركبة في الهند انخفضت إلى أقل من 50% للمرة الأولى في السنة المالية الماضية، حيث تمثل الطاقة المتجددة 71% من قدرة توليد الطاقة الإضافية في الهند في السنة المالية 2024.

إن طموح التحول بعيداً عن الطاقة كثيفة الكربون واضح: فالهند تريد الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون إلى الصِفر بحلول عام 2070، وبناء 500 جيجاوات من طاقة الوقود غير الأحفوري على مدى السنوات الست المقبلة. وقد قامت الهند ببناء حوالي 200 جيجاوات من هذه القدرة حتى الآن، وهذا الهدف يعني بناء قدرة إضافية تبلغ حوالي 50 جيجاوات كل عام.