كيف يتربح الاحتلال من عدم استقرار الشرق الأوسط؟.. محمد قشقوش يجيب (فيديو)

كشف اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، عن الدعم الأمريكي الجديد لدول حلف الأطلنطي بعد توسعه، مشيرًا إلى أن الوضع أصبح غير مريح مع روسيا، التي تدعم نفسها بشعبها فقط، وتسعى دائمًا للتحالف مع الصين وكوريا الجنوبية، فضلًا عن مصادقة إيران؛ نظرً للحدود المشتركة بينهما.

وأوضح قشقوش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ للغاية، كما أنها تتحرك في إطار دعم إسرائيل والحلف الأطلنطي بالأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتربح من من عدم استقرار الوضع في الشرق الأوسط، ووقوع ضحايا جدد مثل دولة لبنان.

ونوه أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك مزايا ضخمة من خلال دعم الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل رغم أنها دولة صغيرة، فإنها أصبحت في الآونة الأخيرة قوية وتضم بعض المناطق، فضلًا عن توسعاتها بشكل مقلق.