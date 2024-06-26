الأربعاء 26 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير اقتصادى: الشعب البريطانى فقد الكثير من رفاهياته المعيشية فى ظل حكم حزب المحافظين

حزب العمال
حزب العمال

قال  أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، إن حزب العمال يريد أن يفوز بالسلطة ولديه شعبية كبيرة في بريطانيا، خاصة أنه يكره بشكل كبير البرنامج الاقتصادي لحزب المحافظين.

انهيار الشعبية البريطانية لحزب المحافظين 


وأكد القاسم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حزب العمال لا يمتلك العصا السحرية لإزالة كل ديون وأزمات دولة بريطانيا فور توليه الحكم، خاصة أن الاقتصاد البريطاني متدهور في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف في حديثه، أن الشعب البريطاني فقد الكثير من رفاهياته المعيشية، حيث يتم إنفاق الأموال الآن على أساسيات المعيشة فقط، نظرًا لارتفاع تكلفة المعيشة بصورة كبيرة عن ذي قبل.

تدني الأوضاع المعيشية للمواطن البريطاني 


وأشار إلى أن الظروف الدولية والإقليمية ساهمت في التراجع الشعبي لحزب المحافظين، وبالتالي اغتنم حزب العمال هذه الفرصة من خلال إقناعه الشعب البريطاني ببرنامجه الانتخابي.

وتابع: "هناك غلاء غير مقبول في السلع الاستهلاكية ببريطانيا، كما أن الدخل البريطاني تآكل بشكل كبير منذ أزمة  كورونا".

أنور القاسم خبير اقتصادي فوز حزب العمال تراجع شعبية المحافظين القاهرة الإخبارية

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