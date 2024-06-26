محافظ دمياط تناقش محاور الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى للخطة الاستثمارية، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الإدارات المعنية.

وناقشت عوض خلال الاجتماع، محاور الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وآليات تنفيذ المشروعات المدرجة بها وفقًا للجداول الزمنية والاعتمادات المالية وبما يتوافق مع رؤية المحافظة وخطتها الطموحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالقطاعات المختلفة وبمختلف المناطق على مستوى المحافظة.

وأكدت المحافظ، ضرورة الالتزام بخطة عمل محددة لتنفيذ الأعمال فى إطار الاستراتيجية المحددة، والعمل أيضًا على تلافى أى معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ بالمشروعات، لتحقيق المستهدف من تنفيذ الخطة لتحقيق طفرة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

وتابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء أعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ أمتار طولى، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى.

وشددت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير مؤكدة الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريقا حيويا يشهد كثافة مرورية عالية ومحورا يربط بين المدينة وطريق رأس البر، وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية للمشروع.