يورو 2024| رومانيا تتعادل مع سلوفاكيا وتقترب من تصدر المجموعة

تعادل منتخب رومانيا مع نظيره منتخب سلوفاكيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف لكل منهما.

واستحوذ لاعبو منتخب سلوفاكيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، مفيا جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لمنتخب رومانيا.

وبدأ كلا المنتخبين المباراة بأداء هجومي من أجل تسجيل هدف مبكر والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.

وسجل أوندريج دودا هدف التقدم لمنتخب سلوفاكيا في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بعدما حول عرضية زميله يوراي كوتسكا داخل منطقة جزاء رومانيا في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي منتخب رومانيا لتسجيل هدف التعادل، فيما حاول لاعبو منتخب سلوفاكيا استغلال التقدم والضغط الهجومي من منتخب رومانيا للعثور على ثغرة وتسجيل الهدف الثاني لتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وتحصل المنتخب الروماني على ركلة جزاء سجلها رافا مارين في الدقيقة 37 بتسديدة قوية سكنت الشباك على يمين الحارس.

ونشط الأداء الهجومي لمنتخب رومانيا بشكل مكثف عقب تسجيل هدف التعادل، وأظهر لاعبوه رغبة قوية في تسجيل الهدف الثاني وقلب النتيجة على سلوفاكيا، وكذلك حاول لاعبو سلوفاكيا استعادة التقدم مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو منتخب سلوفاكيا كرتين على المرمى من أصل 8 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 4 تسديدات من 7 محاولات لمنتخب رومانيا وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو منتخب سلوفاكيا على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، بنسبة 56% مقابل 44% لمنتخب رومانيا.

وفي نفس المجموعة، انتهى الشوط الأول من مباراة بلجيكا وأوكرانيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي حالة انتهاء المباراتين بالنتيجة الحالية، سيتأهل منتخب رومانيا على صدارة المجموعة بـ4 نقاط وخلفه منتخب بلجيكا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، فيما سيذهب منتخب سلوفاكيا لحسابات التأهل من أفضل منتخبات حققت المركز الثالث، ويودع منتخب أوكرانيا البطولة.